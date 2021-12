Tráfico de armas y “polleros”, prioridades entre México y EU

El tráfico de armas y el traslado ilegal de migrantes por parte de personas traficantes conocidas como “polleros” son dos temas prioritarios que deberán atenderse en coordinación entre Estados Unidos (EU) y México, de acuerdo con lo expresado por el embajador del país vecino en México, Kenneth Salazar.

“El tráfico de armas es importante para México, pero también para los Estados Unidos porque esas armas vienen de EU. A los traficantes de migrantes los vamos a investigar y vamos a traer justicia para esas personas a quienes les dan tanto dolor”, manifestó en rueda de prensa en su visita a la FIL Guadalajara.

El embajador señaló que estas estrategias forman parte también de los acuerdos de la reunión del pasado 9 de octubre en el Palacio Nacional con el Gobierno de México, donde comenzó esta etapa de cooperación para atender dichas problemáticas, así como “algunos otros temas que ya se investigan, pero que no pueden ser dados a conocer por su naturaleza”.

“Los problemas que existen en la seguridad podrán ser solucionados si trabajan muy cercanamente Estados Unidos y México como socios. Ya vamos trabajando en los esfuerzos, los recursos, los agentes de los Estados Unidos”, añadió el embajador.

En su participación en el foro “Perspectivas de la relación México-Estados Unidos de América”, se comprometió también a promover intercambios estudiantiles entre ambas naciones.

Ayudarán con saneamiento

Kenneth Salazar, embajador de Estados Unidos, afirmó que investigarán la manera de poder ayudar a realizar el saneamiento del río Santiago y del Lago de Chapala.

Salazar compartió que se reunió con el gobernador de Jalisco para conocer las inquietudes y necesidades del Estado y trazar las rutas para ello.

“Sé que hay una visión aquí de ver de qué manera se pueden resolver los problemas de la realidad. (Uno) es que, en el Río Santiago, en el Lago (de Chapala), tenemos grandes problemas que se reconocen por todo mundo, ¿no? Entonces vamos a ver si hay alguna manera en que nosotros en los Estados Unidos y Jalisco, podamos ayudar “, afirmó.

El río Santiago es el más contaminado de México y sus aguas se vierten sobre el Lago de Chapala.

Se estima que en el municipio de Chapala viven entre siete y 14 mil estadounidenses.

Garantizar defensoría pública es el reto

Para la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, “no podemos tener un país justo, no podemos avanzar si no llega la justicia y los derechos humanos a todas las regiones del país, y para ello, la posibilidad es a través de las defensorías públicas, que tenemos: la Defensoría Pública Federal y las Defensorías Públicas Locales, que son gratuitas. Todos los mexicanos que no tienen la posibilidad de pagar abogados particulares, no tienen posibilidad tampoco de llevar su caso a los tribunales y eso los limita”, expresó en el panel “Necesidades y prioridades de México en materia de justicia”, desarrollado en el seminario del Instituto ASPEN México en el marco de la FIL Guadalajara.



MQ