El gobierno de AMLO ha sido “destructor”: Enrique Krauze

El historiador y ensayista, Enrique Krauze, presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) su reciente obra “Crítica al poder presidencial”: 13 ensayos que el autor ha realizado a lo largo de ocho sexenios, de López Portillo a López Obrador.

En este compendio de ensayos, los lectores podrán encontrar textos importantes y agudos en la trayectoria de Krauze, como “El timón y la tormenta”, su primer ensayo político sobre la necesidad de convertir a México en una democracia; “Por una democracia sin adjetivos”, una reivindicación sin cortapisas de la alternativa liberal y la importancia de poner límites a la silla presidencial; o “La engañosa fascinación del poder”, donde el autor subraya la necesidad de que el intelectual “marque siempre su distancia del príncipe”, como prescribió Octavio Paz, según resalta la editorial Debate de Penguin Random House.

En entrevista para El INFORMADOR, Enrique Krauze habla sobre lo que le ha significado reencontrarse con estos escritos; por ejemplo, sentir una gran satisfacción, “porque puedo mostrar al público, sobre todo al lector joven, que ha habido una continuidad en mi trabajo de crítica a los Presidentes, desde López Portillo hasta López Obrador. Yo en realidad comencé desde 1971, hace 50 años. Lo primero que escribí fue sobre Luis Echeverría y algunos otros textos, sin embargo, desde 1968 en adelante, siempre he tenido la certeza de que el poder absoluto en manos del Presidente ha sido invariablemente un desastre para México”.

Expresa que este libro es para hacer memoria, porque no se trata de culpar a los jóvenes por no recordar algo que no vivieron, pero de ahí el propósito y el valor de que exista este texto para que las nuevas generaciones lo tengan presente.

El poder es una palabra amplia y de varios ángulos. Y en “Crítica al poder presidencial” se lee cómo este concepto se va amoldando según las prioridades de cada mandatario. Sobre qué significado le da actualmente el autor a esta palabra, pues ha sido testigo de varios sexenios y formas de gobernar de estos personajes que han estado al frente del país, expresa Krauze que el poder es una palabra central, “y es tan misterioso como el amor, nada más que está en el otro polo, en el malévolo”.

Expresa que alguna vez le comentó Octavio Paz que con el poder se puede esperar mucho mal y poco bien, “siempre he creído eso. Y en general a los ocho Presidentes que yo analizo aquí, con la excepción marcada de Ernesto Zedillo, tuvieron una protección al abuso del poder o al uso frívolo irresponsable de éste que nos ha caracterizado en la vida pública mexicana. Si tuviera que poner en un sinónimo lo que ha sido el poder en México, sería caprichoso, arbitrario, abusivo, equivocado y errático”.

Enrique resalta que aunque la democracia la viven los ciudadanos porque estos se desarrollan con libertad, sí está acosada por el poder, “la democracia nunca es perfecta, hay que ejercerla y defenderla todos los días, pero la conquistamos, el proceso electoral en México desde 1997 es distinto de lo que era antes, en ese sentido hemos tenido un progreso político, pero el cual ahora está en peligro porque hay un Presidente que tiene una tendencia autocrática clarísima, Andrés (Manuel) es un autócrata”.

La opinión sobre el gobierno en turno

Sobre el gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Krauze lo califica como “destructor”: “Ha destruido instituciones y ha desgarrado la concordia básica mexicana con una actitud de polarización que es muy preocupante. Pero subrayo mucho que el libro (‘Crítica al poder presidencial’) tiene el objetivo de dar una visión histórica a través de estos 13 ensayos de lo que ha sido México para dar perspectiva y horizonte a la situación de hoy”.

Ante la pregunta ¿cómo recuperar todo lo que AMLO ha destruido en los gobiernos venideros? El autor destaca que un nuevo rumbo para el país se podría construir a partir de trabajar en la seguridad, salud, y economía, “pero sobre todo, la concordia básica de México, porque a pesar de haber tenido tiempos tan oscuros como los que yo describo en mi libro, el país no tenía tiempos de polarización y discordia como los actuales, eso es lo que a mí me preocupa mucho porque la atmosfera que respiramos todas las mañana desde Palacio Nacional, es de polarización y eso es altamente preocupante. Lo primero que tendría que cambiar quien ocupe la presidencia de México es un llamado a la reconciliación de los mexicanos”.

Una vocación siempre viva

Sobre cómo sigue viva su pasión por expresar las inconsistencias de quienes están en el poder cuando parece que la misma historia se repite sexenio tras sexenio, expresa Krauze que su pasión de libertad nació desde los tiempos desde el Movimiento de 1968, fue consejero universitario, estudiaba ingeniería en ese tiempo. “Y también nació (la pasión) de las enseñanzas de mi maestro Daniel Cosío Villegas, quien tenía mi edad en ese entonces, él fue valiente al enfrentar a Díaz Ordaz y Luis Echeverría, y señalar mil veces que el principal problema de México era el abuso del poder”.

En este libro, sobre todo en el prólogo, Krauze siempre toma como gran referente a Daniel Cosío Villegas. Recuerda que escribió su biografía y reunió sus obras completas en la editorial Clío, “él ha sido la influencia más importante en mi vida, y siempre me acompaña, no solo a mí, también a otros autores e intelectuales que lo conocimos, murió en 1976, se cumplirán en el 2026, 50 años de su muerte y esperemos que cuando lleguemos a ese año, México pueda respirar concordia, libertad y democracia como él quería”, finaliza.

MQ