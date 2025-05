Trabajadores de la Aduana de Manzanillo protestan por jornadas dignas

Este lunes decenas de trabajadores de la Aduana de Manzanillo realizaron un paro de labores para exigir un trato justo y mejores condiciones de trabajo.

Los trabajadores bloquearon los ingresos y salidas del recinto aduanal con pancartas que decían "Jornadas dignas", "No al abuso laboral", "No a las renuncias impuestas", "No más acoso laboral".

La Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo informó que a partir de las 6:30 horas de hoy, recibieron un reporte sobre una manifestación pacífica en los accesos y salidas de nuestro recinto, encabezada por personal vinculado a la Agencia Nacional de Aduanas de México en Manzanillo (Aduana Manzanillo).

"Al respecto se comparte que la programación de buques y la operación de los mismos en muelles continúa operando de manera normal. La ASIPONA Manzanillo se mantiene a la expectativa de las negociaciones que se desarrollen entre los involucrados", dijo.

Añadió que ante esta situación iniciaron un operativo especial para brindar atención a los choferes que se encuentran en la ruta fiscal, esperando modular sus mercancías.

"Nuestro objetivo es minimizar cualquier impacto en la logística y garantizar la fluidez en la operación portuaria", dijo la dependencia.

La ASIPONA Manzanillo reiteró su compromiso con la comunidad portuaria y los usuarios del puerto, trabajando para mantener la estabilidad y la eficiencia en nuestras operaciones.

"Seguiremos monitoreando la situación y proporcionaremos actualizaciones según sea necesario. Agradecemos la comprensión y cooperación de todos los involucrados", concluyó.

