Gerardo Quirino transforma espacios de Tlajomulco con inversión de 86 MDP

Como parte del programa Centro Siempre Chulo, el cual pretende mejorar los espacios públicos de la Cabecera Municipal de Tlajomulco, se rehabilitó el Mercado Municipal Eugenio Zúñiga.

La inauguración del espacio este lunes estuvo encabezada por el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez.

“Con el proyecto Centro Siempre Chulo reafirmamos nuestro compromiso de mantener vivo y vibrante el corazón de Tlajo” , afirmó.

En el evento, se destacó que ahora el mercado es un espacio completamente renovado, seguro, funcional y moderno, que da nueva vida al comercio local.

Con una inversión de 15 millones de pesos, el alcalde y vecinos de la zona cortaron el listón de este renovado espacio de encuentro.

“Este mercado quedó funcional, para que podamos convocar a toda la gente que nos sea posible. Voy a trabajar con el área de Cercanía y Corresponsabilidad Ciudadana para ver qué actividades hacemos también para la reactivación de nuestro mercado y de nuestro Centro Histórico, para que la gente conozca todo lo que se ofrece. Me siento muy contento y orgulloso de que se haya hecho esta inversión por 15 millones de pesos, pero ya llevamos 86 millones invertidos nada más aquí, en la Cabecera Municipal. Porque amor, con amor se paga. Tanto tiempo que les he pedido ser su presidente... ¿ustedes creen que no me voy a partir el alma para que nuestra cabecera esté como nunca? Chula, hermosa, en las mejores condiciones”, dijo el alcalde.

Asimismo, el director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, detalló que la rehabilitación del mercado incluyó mejoras integrales en fachadas, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, sistema contra incendios y una iluminación moderna, que garantizan funcionalidad y seguridad para locatarios y visitantes.

“Ustedes conocían más que nosotros el mercado, la situación en la que se encontraba. Teníamos instalaciones obsoletas; prácticamente la instalación eléctrica no cumplía con ninguna norma. Corría el riesgo de que, en cualquier momento y por cualquier situación, pudiera haber un conato de incendio. Era de las cosas más preocupantes. También estaban las instalaciones hidrosanitarias, los pisos, las condiciones de accesibilidad, la iluminación, el impermeabilizante de la cubierta... todo estaba deteriorado. Hicimos una intervención integral. Quizá no se vea tan llamativo, pero lo importante del mercado era cambiar todas las instalaciones y garantizar la seguridad”, detalló Celso de Jesús.

Van por la renovación de más espacios en Tlajomulco

Gerardo Quirino dio el banderazo de arranque para la rehabilitación de la calle Flaviano Ramos, en el primer cuadro de la Cabecera Municipal, una obra que mejorará la movilidad urbana con una inversión de 16.2 millones de pesos.

“Aquí se va a convertir en una zona 30, para que luego vengan a visitarnos cuando quede lista. Será un corredor peatonal, arbolado, incluyente, que pueda detonar aún más el tema comercial de nuestro Centro Histórico. Vamos a intervenir 285 metros en esta primera etapa, con una inversión de 16 millones de pesos, y luego arrancamos también con Hidalgo. Estas dos calles serán zonas 30 y esperamos que el siguiente año continuemos con Juárez. Aquí no paramos, aquí jalamos parejo, le echamos todas las ganas, todo nuestro corazón: por nuestros comerciantes, por nuestro Centro Histórico y por toda nuestra raza. ¡Ánimo!”, explicó el alcalde.

La rehabilitación de esta vialidad incluye concreto estampado, banquetas con concreto lavado, señalización peatonal, incorporación de alumbrado público y siembra de arbolado.

Durante esta gira de trabajo estuvieron presentes el Subprocurador de Servicios Asistenciales de la Procuraduría Social de Jalisco, Osbaldo Carreón, así como funcionarios municipales y brigadas de Cercanía Social.

Encuentro con la comunidad escolar

El presidente Gerardo Quirino, en compañía de la presidenta del DIF Municipal, Bianca Sunderman, visitó la Secundaria General N.° 19 “Gregorio Torres Quintero”, donde ambos cursaron sus estudios.

En el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera, el alcalde reconoció el trabajo de docentes y personal administrativo, y dirigió un mensaje a las y los alumnos, alentándolos a seguir esforzándose por alcanzar sus metas.

En atención a las solicitudes del alumnado, Gerardo Quirino se comprometió a gestionar la instalación de una cancha de futbol rápido y una lonaria para mejorar los espacios recreativos de la escuela.

