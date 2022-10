Al borde de las 11:00 de la mañana sonó la primera explosión, segundos transcurrieron para que los demás contenedores con líquidos químicos comenzaran a estallar casi al unísono mientras los vecinos de Valle de la Misericordia en el municipio de San Pedro Tlaquepaque huyeron de sus viviendas ante un incendio que consumió tres empresas y dañó ocho casas y siete vehículos.

Liliana Vargas, habitante del fraccionamiento Paseo de los Parques, colindante con la fábrica siniestrada, relató que una primera explosión cimbró el Valle de la Misericordia, mientras que los siguientes estallidos alertaron a los vecinos de que tenían que huir, pues el calor de las llamas se propagó en cuestión de segundos.

“Sentimos hasta como que tembló, se escuchó como que explotaron diferentes como tanques, no sé, la gente salió rapidísimo, no esperamos a que nadie viniera, cuando llegaron a evacuar ya estábamos afuera, la gente no más pasaba por sus mascotas, pero el fuego se veía altísimo, sí pensamos que ahí nos íbamos a quedar”, aseguró.

El reporte del incendio llegó a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque a las 11:04. Sin embargo, las camionetas con agua para sofocar las llamas arribaron casi 15 minutos después, tiempo suficiente para desatar el pánico y la histeria de la población en la zona.

“Había señoras llorando en la calle, los que viven más al fondo, pegados a la fábrica, ya sentían que lo perdían todo, nadie nos decía bien que era lo que estaba pasando, pero los de la policía nos dijeron que nos fuéramos lo más lejos posible porque los gases eran venenosos”, contó.

Mientras los bomberos y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano intentaban apaciguar las llamas y realizar un perímetro en la zona, los colonos del Valle de la Misericordia apenas caían en cuenta de que sus vecinos eran una potencial fuente de tragedia.

Elizabeth Suárez, habitante del fraccionamiento Paseo del Parque, reconoció que desconocía la existencia de una fábrica de productos químicos a espaldas de su casa, ello aún viviendo en el lugar desde los últimos 13 años.

Sin embargo, afirmó que el pánico que sintió al escuchar el primer estallido le quitó toda la tranquilidad de vivir en su hogar de los últimos años. Ahora, subrayó es momento de evitar que un hecho con este incendio se vuelva a replicar.

“Ya se incendió, ya no sacaron a todos y no pasó a mayores, pero esa fábrica no debe de operar más, no es seguro para nadie, ni para ellos, ni para nosotros”, manifestó.

Pasadas las 13:00 horas, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque informó que el incendio había sido contenido sin mayores afectaciones a particulares más que a negocios, viviendas y vehículos.

A los habitantes de la zona se les permitió el ingreso a sus hogares minutos después, ya que previo a ello las autoridades intentaban verificar que la calidad del aire en el lugar no fuera nociva para la población, además de que no se corriera el riesgo de que las llamas de avivaran.

