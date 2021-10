Con dos votos a favor y uno en contra, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la convocatoria exclusiva para mujeres en la elección extraordinaria de San Pedro Tlaquepaque.

Votaron a favor el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, autor de la resolución, y la magistrada Gabriela del Valle Pérez; en contra se pronunció el magistrado presidente Jorge Sánchez Morales. En la discusión, el magistrado Sánchez Morales argumentó que el asunto de fondo es el cambio de reglas en el proceso electoral y no debatir sobre acciones afirmativas en favor de la participación de las mujeres.

“El tema es el que cambiemos las reglas en un proceso que no ha concluido; el tema es que no podemos hacer esas modificaciones; el tema es que no podemos cambiar las reglas de una elección extraordinaria que viene sujeta a una ordinaria; el tema es que no le demos una interpretación distinta a la sentencia que nos mandó la Sala Superior, porque a lo mejor se equivocó la Sala Superior; claro que no se equivocó la Sala Superior”, dijo.

Finalmente, con el voto de la mayoría de los magistrados se desestimaron las impugnaciones presentadas por el ex candidato Alberto Maldonado Chavarín, los partidos Morena y Hagamos.

El tema aún puede ser recurrido ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia para revisar el asunto.

GC