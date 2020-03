Tianguis lucen semivacíos en #UnDíaSinMujeres

Los tianguis que se realizan este lunes en la ciudad lucieron semivacíos y con menor afluencia de mujeres de las que acuden tradicionalmente, justo en el día en que mujeres mexicanas decidieron hacer un paro, conocido en redes sociales como #UnDíaSinMujeres, como protesta a la violencia que sufren.

En un recorrido realizado por los tianguis de Santa Margarita y de Paseos del Sol los comerciantes informaron que las ventas eran muy bajas.

"Ahorita está tranquilo, mucha gente no trabajó y aparte de que como no hay clases pues no hay tanta prisa de que la gente venga a comprar su producto y eso también influye mucho", dijo Julio Uribe, comerciante de pollos.

"Hoy sí está más solo, normalmente vienen muchas señoras, hay como un 30 por ciento, yo creo que a lo largo del día van a venir de poco en poco", agregó Humberto empleado de una frutería.

Además de las baja de clientes los tianguis también lucieron con menos comerciantes de los que normalmente acuden.

"Hoy faltaron las señoras, yo creo que nos va a perjudicar en las ventas, aparte de que señoras que vienen a vender no vinieron, faltaron muchas, esta vez se pusieron menos puestos casi la mitad", dijo Alejandro Rodríguez de un puesto de verduras.

Las clientas de los tianguis dijeron que este día era importante ya que también significaba la importancia de la mujer en la actividad económica.

"Yo vengo todos los lunes y sí hay menos movimiento además de que como muchas no trabajaron a lo mejor llegan más tarde, pero vea como se nota la diferencia", dijo la señora Ángeles una de las pocas clientes del tianguis de Paseos del Sol.

OA