"Aún con paro de mujeres, gobierno funciona", señala López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar del paro nacional de mujeres convocado para este lunes, el Gobierno federal está funcionando y prevé que esta manifestación no tendrá gran impacto en el aspecto económico.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recalcó que aquellas mujeres que trabajen en el Gobierno federal y decidan sumarse a la protesta no tendrán ninguna represalia.

"El gobierno está funcionando, ¿saben por qué está funcionando? Porque el pueblo, me ayudan a empujar al elefante (la burocracia) reumático, mañoso; me ayuda la gente, no se podría gobernar sin el apoyo del pueblo; con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, seguimos avanzando, y vamos a seguir avanzando".

-"¿Tendrá un efecto en la economía?", se le preguntó.

-"Depende, si nosotros nos apoyamos en la gente, y se están entregando los beneficios de los beneficios de los programas sociales, no pasa nada; hay que ver qué pueda suceder con las empresas, pero yo creo que no es de gran impacto. Ese es mi punto de vista, hay qué ver qué sucede mañana", contestó.

López Obrador informó que no tiene el reporte de cuántas trabajadoras faltarán a laborar en el Gobierno federal, "pero nosotros manifestamos que son libres las mujeres que trabajan en el Gobierno federal; queremos que sean libres todas las mujeres, es nuestra convicción, libertad completa y decidan de acuerdo a su criterio, y a su responsabilidad".

"Más tarde vamos saber cuántas no asistieron a trabajar, desde luego no va a haber represalias para nadie. Hay mujeres como Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, (quien es) licenciada, ministra, abogada, está trabajado".

"Lety Ramírez, encargada de Atención Ciudadana, está trabajando porque hay que atender a la gente, pero vamos a informar después, siendo también respetuosos también de las que no decidan participar, y además sería bochornoso dar a conocer quienes no acudieron", dijo.

OA