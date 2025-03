El caso de Teuchitlán ha causado tal impacto en México que las comparaciones con el campo de concentración de Auschwitz no se han hecho esperar, pero ¿Qué tan correcto es esto?

Después del hallazgo que hizo Colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco sobre tres crematorios clandestinos y pilas de ropa en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, muchas personas han comparado este suceso con el holocausto e incluso han nombrado los campos de exterminio del crimen organizado como "el Auschwitz mexicano".

El Universal entrevistó a la socióloga Guisela Frid Chernitzky y a la investigadora independiente sobre genocidio y fascismo, Isaura Leonardo, para detallar qué tan inexacto es hacer un símil entre Teuchitlán y otras fosas clandestinas del territorio nacional con los campos nazis de la Segunda Guerra Mundial.

"No se puede generalizar el sufrimiento humano": Guisela Frid Chernitzky

En primera instancia, Frid Chernitzky enunció que hacer esta comparación implica "un nivel de ignorancia profundo de la historia, de la política y de las situaciones del mundo" porque no todas las guerras son iguales .

Además, especificó que de 1939 a 1945 hubo en distintas partes de Europa crematorios donde obligaban a etnias judías, gitanas y de otros pueblos a enterrar en fosas comunes a sus propias personas, no solo en Auschwitz.

"No se puede decir que todo es igual. Las cosas clandestinas en la actualidad son un terrible problema del crimen organizado. Para nada es lo mismo que el holocausto" , dijo.

Explicó que, en efecto, el sufrimiento se asemeja en las tragedias, más "no se pueden generalizar todos los males del mundo".

Para la socióloga, el sufrimiento de las madres buscadoras y de todas las personas que buscan a algún familiar dista del genocidio de la Segunda Guerra Mundial: "Hay diferencias históricas, políticas, sociales, hasta económicas. No se puede generalizar el sufrimiento humano", sostuvo.

De acuerdo con la académica, referirse a esto como "el Auschwitz mexicano" implica que los medios de comunicación malentiendan la historia e, incluso, podría caerse en desinformación.

Recomendó a comunicadores y público en general actuar con responsabilidad social humana y "nombrar las cosas como lo que son".

"Debemos caracterizar nuestra propia violencia; las palabras ya no alcanzan": Isaura Leonardo

Isaura Leonardo, coeditora de la revista Jerónimo, refirió que para las audiencias es habitual hacer comparaciones. Sin embargo, dijo que al hacerlo "se pierden especificidades en el camino" y coincidió con la socióloga en que además de Auschwitz hubo miles de campos de concentración.

De acuerdo con la investigadora independiente, no son comparables ambas tragedias debido a cuestiones como la corrupción, el involucramiento del Estado y el papel del crimen organizado : "Son atroces ambos, están en la línea de lo atroz, pero son diferentes acontecimientos caracterizados por actores específicos, con propósitos específicos".

"Hacer esta comparativa es apresurada . Está teniendo mucho impacto, por lo que puede hasta sentirse sensacionalista. Eso de "el Auschwitz mexicano" es muy llamativo y vendedor . Pero también es momento de plantear que quizás necesitamos caracterizar nuestra propia violencia. Esto habla también de que las palabras ya no nos alcanzan. ¿Esto es terrorismo? ¿Es genocidio? ¿Es terrorismo de Estado?", cuestionó.

Por lo tanto, explicó que estas comparaciones "desdibujan" los verdaderos problemas.

"No porque sea competencia de cuál campo de concentración fue más horrible. Claramente, en la cultura pop ha triunfado Auschwitz, pero es una violencia mucho más honda y profunda", narró.

En Teuchitlán, antes del exterminio, fueron desaparecidos de manera ilegal

La coeditora e investigadora compartió que hay un factor que mucha gente está dejando de lado sobre esta violencia específica en el territorio mexicano: "A estas personas (las víctimas de Teuchitlán), antes de quemarlas, no es que las detuvieron ni las deportaron en una en un plan que ya se sabía de persecución hacia los judíos, por ejemplo, sino que fueron desaparecidas de manera ilegal, oculta".

Destacó la importancia de esto porque, antes de ser asesinadas, cremadas o reclutadas por el crimen organizado, son víctimas de desaparición forzada. Por lo que, explicó, ese es "el delito central" .

"El nivel de violencia en México es tal, tan contemporáneo además, tan líquido. Se desdibujan tanto las fronteras de quién comete qué y quién es la justicia y quién es el delincuente. Que no tenemos palabra. Creo que, por ahora, mantenernos en la línea del horror, no olvidar que es un delito de la desaparición forzada y no olvidar ese delito en particular en todo este entramado", mencionó.

Isaura Leonardo expresó también sus condolencias porque, aunque aún no se sabe cuántas personas fueron exterminadas y quiénes fueron, "sí sabemos que hay familias en luto".

