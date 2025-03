Este domingo, el colectivo de búsqueda de personas Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un comunicado para denunciar una campaña de desprestigio en su contra en torno a los hallazgos dados a conocer en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, que operaba como campo de entrenamiento del crimen organizado.

"Estamos siendo víctimas de una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes. Después de descubrir los hornos de Teuchitlán, hemos sido objeto de una serie de ataques cibernéticos y de manipulación de la información", señaló el colectivo en el documento compartido en sus redes sociales oficiales.

Aseveró que se han creado audios, videos, imágenes y capturas de mensajes de WhatsApp que, aseguraron, son falsas, incluso habiendo utilizado inteligencia artificial (IA) para editar voces e imágenes de algunos miembros del colectivo.

"Estos materiales falsos buscan manipular la opinión pública y dañar nuestra reputación. Denunciamos esta campaña de desprestigio y exigimos que se respete nuestra labor e integridad", instaron los Guerreros Buscadores.

Recordaron que los colectivos de búsqueda han trabajado incansablemente para descubrir la verdad y buscar justicia para las víctimas. Por ello, al ser la difamación, creación y difusión de contenido falso un delito, tomarán acciones legales contra aquellos que estén involucrados en esta campaña de difamación.

"No nos intimidarán con estas tácticas sucias. Seguiremos luchando por la verdad y la justicia, y no permitiremos que se silencie nuestra voz", finalizó el documento.

En las últimas semanas además se ha repetido en redes sociales que es falso que el colectivo hubiera encontrado hornos crematorios "debido a que no había estructuras que se asemejaran a algún horno", sin embargo, desde el inicio del hallazgo los Guerreros Buscadores explicaron que se trataba de espacios bajo tierra usados con fines de calcinamiento, habiendo encontrado incluso seis lotes de restos óseos.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, explicó en rueda de prensa el martes pasado que efectivamente no había hornos clandestinos a manera de estructuras, pero no negó que en el sitio hubiera espacios de calcinamiento, pues reconoció que había restos óseos con indicios de haber sido sometidos a altas temperaturas, y que simplemente la Fiscalía de Jalisco, hasta ese momento, no había dado información sobre tales hallazgos, por lo que no podía confirmarse el fin específico de estos espacios, así como su forma de operar, situación que ha sido tergiversada por diversas plataformas de comunicación y algunas figuras de redes sociales para desacreditar al colectivo.

MF