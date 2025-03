Entre la virulencia de las redes sociales y la mezquindad de algunos políticos y propagandistas, sean del poder o de la oposición, que se hacen pasar por periodistas, vale la pena poner algunos puntos sobre las íes de lo sucedido en Teuchitlán.

Primero: Todos los campos de entrenamiento lo son también de exterminio. El de Teuchitlán, al igual que otros campos similares encontrados en la zona como fue el de Tala, así como el de Lagos de Moreno y el de Zacatecas, son todos predios donde se entrenaba y se aniquilaba. Ambos procesos son parte del mismo sistema de generación de sicarios que tiene el cártel Nueva Generación y que tenían otros grupos. Por ejemplo, los Zetas, en el Norte del país. Que no se parezca a Auschwitz (una comparación por demás inútil) no significa que no sea, como pretenden mezquinamente los propagandistas del poder, un campo de exterminio. De acuerdo con los trabajos forenses que se han hecho en el Rancho Izaguirre, este predio sí lo es: hay ahí fragmentos de huesos humanos y evidencia de fuentes de calor.

Segundo: En estos centros de reclutamiento han muerto cientos, quizá miles de jóvenes. No lo sabemos, entre otras cosas porque hay procesos para desaparecer los cuerpos, sea con fuego o con ácido, pero sobre todo porque las autoridades locales y federales se han negado investigar lo que ahí sucede.

Tercero: Las autoridades sabían. Todos los gobiernos, desde las municipales, hasta las estatales y federales tenían conocimiento, en mayor o menor medida, de la existencia de estos campos en varias partes del país y particularmente en esta zona. Algunos están directamente involucrados, como es el caso del policía de Tala detenido ayer, y si le siguen rascando van a encontrar a muchos más. Otros, como las fiscalías: la estatal y la federal, debieron haber investigado de oficio la comisión de delitos reportados desde hace años. No lo hicieron, sea por corruptos o por ineptos, para el caso es lo mismo (la ineptitud es una forma de corrupción). El ex gobernador Enrique Alfaro y el ex presidente Andrés Manuel López Obrador sabían y, quizá por razones distintas, ambos decidieron ocultar la verdad sobre los desaparecidos en este país.

Cuarto: Las víctimas son los desaparecidos, sus madres y sus familiares. Resulta patético escuchar a la Presidenta de la república y otros miembros del Gobierno diciendo que ellos son víctimas de una campaña de la derecha y, más aún, que se dedique tiempo de la Mañanera y recursos públicos al lloriqueo político. Aquí sí hay víctimas de verdad, jóvenes que fueron engañados, reclutados y muchos de ellos, la mayoría, asesinados y desaparecidos, así como madres buscadoras que no han recibido sino malos tratos de parte de las autoridades. Las campañas contra la Presidenta, que sin duda las hay, como también existen otras desde los agoreros del Gobierno hacia los miembros de la oposición, no tienen ninguna relevancia frente a una realidad lacerante: nos faltan 125 mil.