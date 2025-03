La Fiscalía General de la República, a través de su titular Alejandro Gertz Manero, dio a conocer el primer avanza en la investigación del caso Teuchitlán e involucró a la policía del municipio jalisciense de Tala.

Durante la conferencia de prensa encabezada por el titular de la Fiscalía General de la República, Gertz Manero señaló colusión por parte de la policía de Tala, con grupos criminales que actuaban en Rancho Izaguirre .

A raíz de declaraciones de una de las personas que estuvieron en el rancho se acusó a miembros de la policía de Tala de coaptarlo y enviarlo al lugar .

Gertz Manero señaló que la información enviada por la Fiscalía de Jalisco establece que hay otros casos donde víctimas señalaron que elementos de la policía de Tala operaban de esta forma .

- ¿Se puede decir que había colusión?, se le preguntó.

- “Obviamente, eso es evidente (...) eso lo dicen los propios testigos, no lo digo yo”, respondió.

No te pierdas: Loret ADELANTA versión de FGR sobre caso Teuchitlán

El titular de la FGR detalló que de este caso hay tres policías implicados, el jefe de policía que ya está detenido y dos más que cuentan con orden de aprehensión , pero no han sido detenidos: "no sé por qué no han sido detenidos", cuestionó.

Policía municipal vinculada con desapariciones forzadas

En octubre de 2024, personal de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas realizó un operativo en la Comisaría de Seguridad Pública de Tala en donde fue detenido un policía relacionado a un caso de desaparición forzada.

Tras la detención del oficial fue puesto a disposición de un juez de control. Agentes de la Fiscalía también buscaban a otros dos miembros policiales, pero no fueron localizados.

"Dos de ellos presentaron su baja voluntaria el 26 de septiembre de 2024, y uno se encuentra en calidad de detenido. He dado instrucciones a nuestro comisario para que colabore plenamente y facilite todas las acciones necesarias para que las investigaciones se lleven a cabo de manera transparente", señaló el presidente municipal.

El oficial detenido fue vinculado con el Cártel Nueva Generación (CNG), después de que elementos de la Guardia Nacional localizaran en septiembre el rancho ubicado en La Estanzuela, Municipio de Teuchitlán.

Donde también fueron detenidos otras 10 personas, y liberados dos hombres, una de las víctimas señaló al cargo policial de trasladarlo al lugar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA