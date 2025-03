El caso Teuchitlán no cuenta con una versión oficial, pero hoy se dará a conocer. Aunque el periodista Carlos Loret de Mola se adelantó y reveló, según sus fuentes, lo que el fiscal Alejandro Gertz Manero declarará al respecto.

Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará los hallazgos arrojados de las primeras investigaciones realizadas en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Por lo anterior, el periodista Carlos Loret de Mola reportó en el programa radiofónico "Así las Cosas" para W Radio que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, presentará en conferencia de prensa la versión de los hechos del gobierno .

Presuntamente, dicha versión apunta que no es un campo de exterminio, sino un campo de entrenamiento y que no murieron cientos de personas como se había estimado .

También señaló que, de acuerdo con la FGR, solamente tres personas murieron en el lugar , pese al hallazgo de 493 prendas, mochilas y artículos personales que se localizaron en el rancho.

"Van a decir que no murieron ahí ni 200, ni 150, ni 100 personas, que murieron ahí un puñado de personas, que no es un campo de exterminio y que no hay hornos crematorios", declaró el comunicador.

Loret de Mola, señaló que, según sus fuentes oficiales, la investigación de la FGR indica que por las condiciones de este rancho y por las imágenes que se tienen cuando fue incautado por primera vez por autoridades federales es imposible que ahí hubiera existido un campo de exterminio.

"Si no es un campo de exterminio, ¿Qué sí es? ¿Cómo van a explicar los 150 pares de zapatos que están ahí? ¿Van a responsabilizar a las organizaciones civiles de haber llevado estos zapatos y haber hecho un montaje?", cuestionó el presentador.

Según sus fuentes, la fiscalía sólo tendría pruebas de que tres personas perdieron la vida en el sitio, una empalada y dos más incineradas.

