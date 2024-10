Tendrá AMPI primera generación de agentes inmobiliarios con cédula profesional

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara informó que a finales de este mes se graduará la primera generación de profesionales inmobiliarios acreditados ante Gobierno del Estado.

Karen Julieta Correa, presidente de AMPI Guadalajara, comentó que fue hace más de 10 años cuando se hizo el primer intento de ley inmobiliaria, la cual hoy es una realidad y en la que se establece que para poder operar los agentes deberán contar con un cédula profesional.

“Siendo una actividad vulnerable y con tantas leyes involucradas en una compra-venta, me parece impensable que quien promueva mi patrimonio, no esté regulado y no esté capacitado; por ende, ponga en riesgo mi casa mi patrimonio”, comentó.

“Estamos hablando que muchas de nuestros clientes, será la única transacción que realicen en toda su vida, así que hay que portar con honor y sobre todo con responsabilidad, la encomienda de cuidar su patrimonio como si fuera nuestro”, añadió.

Agregó que la primera ley que acredita a los profesionales inmobiliarios les dará visibilidad ante una sociedad que tiene un gran apetito de confianza y certeza en las transacciones inmobiliarias.

“El mercado inmobiliario este año se presenta con grandes retos y oportunidades. Sabemos que la dinámica económica nacional e internacional influyen directamente en la evolución del sector. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que nuestro sector ha demostrado una enorme capacidad de resiliencia y adaptación”, dijo.

Añadió que los inmuebles siguen siendo una de las inversiones más sólidas y seguras, y en este sentido Jalisco se ubica en el segundo lugar nacional en colocación.

Esta mañana se inauguró el Trigésimo Tercer Foro Inmobiliario en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara.

La presidenta de AMPI dijo que en Jalisco este año se cumplen 44 años de la fundación del organismo, siendo una de las secciones más importantes a nivel nacional, referentes, siempre marcando la pauta y sobre todo trabajando con todos los actores clave para fortalecer el ecosistema desde la mejora continua, la innovación, las buenas prácticas y la ética empresarial.

“Estamos hablando de un legado que se puede palpar en los más de 2,500 profesionales inmobiliarios, trabajando continuamente para la sociedad y convirtiendo a Jalisco como uno de los favoritos para invertir en México”, subrayó Karen Julietta Correa.

OB