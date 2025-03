Morena Jalisco anuncia movilizaciones para frenar el aumento a la tarifa del agua

“Desde el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Jalisco, manifestamos una postura firme y comprometida con el pueblo de Jalisco frente a la propuesta de MC que pretende incrementar las tarifas del agua en nuestra entidad”, refirió la presidenta Erika Pérez García, quien adelantó que —en los próximos días—, convocarán a una movilización para manifestarse en contra del aumento.

Pérez García señaló que la calidad del agua en Guadalajara y la Zona Metropolitana es deplorable, y que la crisis del agua no se soluciona solo con incrementar las tarifas mientras la gente carece del servicio, ya que se requiere una nueva estrategia para abordar de manera integral la problemática del agua, atendiendo las fugas de agua y la pérdida de dinero por la corrupción.

Asimismo, Pérez García exhortó a las diputaciones locales a que se cumpla la ley y se respeten los procedimientos legislativos y administrativos, para garantizar en todo momento el derecho humano al agua. “El agua no es un privilegio, ni puede considerarse una mercancía; es un derecho humano esencial para una vida digna. Morena Jalisco está vigilante para que se respete la ley y se garantice una gestión justa, transparente y sustentable de nuestros recursos hídricos”, añadió.

Por su parte, la diputada local, Itzul Barrera Rodríguez, recordó que meses atrás, diputadas de partidos de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, lamentó que los ayuntamientos de Movimiento Ciudadano no quieran asumir el costo político de subir las tarifas desde los cabildos.

La legisladora local adelantó que presentarán una iniciativa para garantizar que los recursos del SIAPA sean destinados a mejorar la infraestructura y no a pagar altos salarios. Al mismo tiempo, solicitó conocer bajo qué criterios se toman las decisiones sobre los tandeos y quién decide qué colonias son las afectadas.

ESPECIAL

“¿Por qué solo las colonias del oriente no tienen agua y otras sí? ¿Quién decide que haya tapatíos de primera y de segunda? Porque nada más llega agua chocolatosa al oriente”, mencionó Rodríguez.

Barrera Rodríguez estimó que el aumento de la tarifa no debería ser mayor a la inflación, y criticó que el Gobierno del Estado, desde el proyecto de presupuesto aprobado en diciembre pasado, no le asignara más recursos al SIAPA para ejercer en 2025. Por lo tanto, la gente no tiene por qué asumir el costo del aumento a la tarifa si no hay una reestructuración financiera y un manejo adecuado de la cartera vencida.

A su vez, el senador Carlos Lomelí solicitó conocer un plan estratégico, explicar cuál es el proyecto y qué harán con este incremento. "Lo que molesta es que no conocemos un plan establecido ni una ruta para darle solución al tema del agua; no se ha logrado en años resolver el problema del agua”, concluyó Lomelí.

AO