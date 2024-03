Taxistas cobran lo que quieren y evitan utilizar el taxímetro

Un pasajero intentó viajar del Consulado de Estados Unidos a la Central Camionera Nueva, pero no pudo porque el taxista se negó a utilizar el taxímetro. “No lo usamos porque no está actualizado, nada más dijeron que acomodarían los precios y nada. Suben las gasolinas y no actualizan las tarifas”, justificó Omar, un taxista del sitio ubicado en las calles Colonias y Libertad.

El pasado sábado, Alejandro Ramírez se molestó cuando intentó tomar un taxi amarillo en la zona de Chapultepec hacia Las Mesas en Zapopan. “Me cobraba 340 pesos a las dos de la mañana, sin usar el taxímetro. Un abuso. Su argumento fue que pasando Periférico están las tarifas más caras, pero no hay una regulación. El problema es que los vehículos de plataforma casi no te hacen caso después de las dos de la mañana o también te cobran muy caro”.

De acuerdo con los taxistas, solamente dos de cada 10 pasajeros solicita el uso del taxímetro, pero se debería usar siempre. Por eso cobran según sus cálculos.

“La gente casi no pide el taxímetro, una o dos veces me lo piden al día”, explicó Luis Galván, del Sitio Las Águilas.

Otro problema es que suman 13 años desde la última actualización de los precios para el uso del taxímetro en la ciudad, por lo que las tarifas están desactualizadas. Según la Secretaría del Transporte (Setran), las tarifas establecidas y autorizadas se pueden consultar en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

El documento refiere que el servicio público de transporte en su modalidad de autos de alquiler o taxi se divide en tarifas diurnas, de 06:00 a 22:00 horas; y las nocturnas, de 22:01 a 05:59 horas.

Al respecto, la Secretaría de Transporte informó el año pasado que se reuniría el Comité Técnico de Validación de Tarifas del Gobierno de Jalisco para revisar los precios del servicio que ofrecen los taxis, pero no hay novedad. Se solicitó entrevista con la dependencia estatal y no la concedió.

“Es importante que actualicen las tarifas para evitar abusos de choferes, sobre todo por las noches. Cobran lo que quieren”, cuestionó la pasajera María Esther García.

Por su parte, Alfredo, otro taxista de Las Águilas, explicó: “que la gente casi no lo pide, algunos dicen que no les conviene, tampoco para nosotros porque subió mucho la gasolina y no es factible para los taxistas usar el taxímetro… a lo mejor para la gente sí”. Comentó que la ley obliga a todos los conductores a traer el taxímetro funcionando. “Sirve traerlo porque si nos para un tránsito y no lo traemos, es multa”.

“Estamos en pláticas con los sindicatos acordando una agenda de mejoras en esta modalidad de servicio”, fue la única respuesta de la Secretaría del Transporte.

El documento “vigente” también establece precios para los vehículos tipo minivan de nueve plazas, además de costos fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que comprende viajes al Centro de Readaptación y al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. “En ambos supuestos, el valor será 50% más de lo que marque el taxímetro”.

De acuerdo con las autoridades, hay más de 15 mil concesiones de taxi en la ciudad, de los cuales, cuatro mil 901 son de personas con más de una concesión.

Qué dice la ley

El Artículo 271 de la Ley de Movilidad de Jalisco establece las normas para la concesión de servicios de taxi en el Estado. Según este artículo, cualquier persona que desee ofrecer servicios de taxi en una zona específica dentro del Estado debe obtener una concesión otorgada por el Ejecutivo a través de la Secretaría correspondiente.

La cantidad total de concesiones disponibles se determina mediante estudios técnicos que tienen en cuenta factores como la demanda de transporte en cada área y las necesidades específicas de la población. Es importante que no se otorguen más concesiones de las necesarias para evitar una competencia desleal entre los proveedores de servicios de transporte.

Además, el número de concesiones no puede aumentar más rápido que el crecimiento poblacional o el número de visitantes anuales en un área metropolitana o municipio específico. Esto garantiza que el servicio de taxi se ajuste a las necesidades de la población y evita la saturación del mercado.

El artículo también establece regulaciones específicas para diferentes modos de servicio de taxi. Por ejemplo, los taxis con sitio deben operar desde lugares designados, ya sea en áreas públicas o locales autorizados por los municipios correspondientes. Además, deben llevar un registro de los servicios prestados y mantener unidades disponibles para satisfacer la demanda.

Los taxis que operan como radiotaxis deben tener equipos de radiocomunicación y una base central para coordinar eficientemente sus servicios. Todos los taxis, independientemente de su modalidad, deben usar taxímetros para calcular las tarifas, las cuales son establecidas por la Secretaría y validadas por el Comité Tarifario.

El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en la revocación de las concesiones correspondientes, excepto en casos donde las tarifas se clasifican por zona. Además, los concesionarios del servicio de taxi deben cumplir con las disposiciones de la Secretaría, incluida la posibilidad de aceptar pagos a través de medios distintos al efectivo.

El Artículo 271 garantiza que la prestación de servicios de taxi en Jalisco esté regulada para proteger los intereses de los usuarios y los proveedores de servicios, asegurando un equilibrio adecuado en el mercado de transporte público.