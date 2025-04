Sofía, Paul y Maya acaban de terminar un juego en el stand de Apex Systems. Bajo una columna, debían atrapar la mayor cantidad de tubos que caían de forma aleatoria. Maya fue la mejor de los tres, pues logró agarrar seis de siete, mientras que Paul y Sofía sólo pudieron con cinco.

Para ellos, Talent Land es una gran oportunidad para conseguir pasantías, cursos y capacitaciones, pero también para perderse entre los pasillos de Expo Guadalajara viendo todas las actividades que ofrecen las organizaciones participantes.

“En lo que escuchas las conferencias aprovechas para jugar o para ver otras actividades, pero la verdad es un muy buen espacio para nosotros, al menos para mí que estoy estudiando sistemas. Podemos venir aquí a platicar de frente con la empresa: saber a qué se dedican, qué ofrecen, si tienen vacantes. Ya me anoté con Capital One, que fue el stand y la empresa que más me gustó. Me dijeron que tenían una vacante de medio tiempo en su área de sistemas, entonces pues a ver qué sale. Yo estoy ilusionado de que sí me hablen”, comentó Paul.

Sofía y Maya, por su parte, aún no saben que estudiarán. Están cursando el último semestre de preparatoria, sin embargo, tienen cierta afinidad por los videojuegos, por lo que se registraron a cursos y prácticas profesionales en los stands de Pokemon GO GDL y EnCorto Gamers. “Con suerte nos hablan hasta para trabajar, jajaja”, soltó en una risa estruendosa Maya.

Pero no sólo los tapatíos aprovechan el Talent Land. Natalia y Luis Ángel vinieron de la Ciudad de México a conocer el evento de tecnología e innovación más importante de México.

Formados para jugar una simulación de carreras, los novios llegaron a Guadalajara el lunes, el día del arranque de Talent Land, “para poder ver todos los stands y todo lo que ofrecen”.