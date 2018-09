Solicitan a SIOP aclarar retraso en construcción del Hospital de Cancerología

Debido al retraso que registra la construcción del nuevo Hospital de Cancerología de Jalisco, diputados en el Congreso del Estado solicitaron que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) presente un informe especial sobre la situación de los trabajos de edificación del nosocomio, que iniciaron desde 2015 y aún están sin terminar.



Consuelo Robles Sierra, diputada presidenta de la Comisión legislativa de Salud, destacó el incremento registrado en el costo de la obra, advirtió falta de claridad en las justificaciones de que el gasto programado en 250 millones de pesos se haya elevado hasta 900 millones. La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC) aseveró que la SIOP y la Secretaría de Salud deben explicar el retraso y el aumento de costos.



"Hay una diferencia bastante grande, de 250 a 900 millones de pesos, y esto nos vuelve a hablar de la incapacidad de planeación y de claridad en las cuentas de este tristemente célebre Cruces Mada, pero además involucra a una Secretaría más, SIOP, que tampoco puede dar cuentas claras al respecto de que la constructora no haya podido terminar las obras en tiempo y forma, y que además el presupuesto se haya disparado de manera tan escandalosa", refirió.



Robles Sierra añadió que otro error desde el origen del proyecto es la ubicación del nuevo hospital, que se construye en la colonia Miramar de Zapopan, dijo que su lejanía dificultará el traslado de las personas enfermas de cáncer y quedará desvinculado de la infraestructura actual.



La construcción del hospital arrancó en marzo de 2015 y se proyectó una inversión de 300 millones de pesos en su primera etapa. La obra estaba planeada para quedar terminada en septiembre de 2016, la entrega se difirió a mayo de 2017 plazo que no se concretó. Tras los dos primeros aplazamientos, el ex secretario de salud, Antonio Cruces Mada, aseveró que los trabajos concluirían en julio pasado lo cual tampoco se cumplió.

