A través de un comunicado, Hagamos denunció un intento de extorsión al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Denuncian que "con la intromisión de altos funcionarios del Gobierno estatal" se buscó amenazar a los miembros de la Comisión de Selección del Comité de Participación Social para obligarlos a dictaminar a favor de una persona que obtuvo menor calificación en el proceso de selección que la propia Comisión realizó; el candidato ocuparía un espacio vacante en el Comité.

Hagamos remarca que el plazo para designar al nuevo integrante vence mañana, y hasta el momento no se ha logrado un consenso para que alguien ocupe el puesto; no obstante, denuncian que se privilegian "acuerdos en lo oscuro" para beneficiar a candidatos que no merecen estar en el cargo.

"Hagamos Jalisco apela a la responsabilidad y llama a la conciencia de quienes integran la Comisión para que se nieguen a participar en actos indignos que afectan a los jaliscienses. Lo decimos claramente: en sus manos está el destino del Sistema Estatal Anticorrupción, tan necesario para la construcción de una mejor sociedad, tan amenazado justamente por lo que representa", se lee en el comunicado.

El partido político reprobó este tipo de acciones, las cuales fueron calificadas de "indignantes para el servicio público"; asimismo, informaron que analizarán medidas legales para revertir esta medida y seguir defendiendo a las instituciones autónomas.

JM