Sin transvales para adultos mayores

"No hay transvales para adultos mayores hasta nuevo aviso. Sólo a estudiantes". Con esta frase, desde hace varias semanas mantienen fuera del beneficio a este sector de la población. Según las trabajadoras del lugar, no se sabe por qué ni cuándo llegarán.

"Es una burla, nosotros no tenemos tanto dinero para los camiones que usamos. Lo que gano lo gasto en transporte", cuenta Evelia Tovar de 65 años, quien se mantiene de la venta de ropa usada y flanes.

Hay quienes han ido varias veces a diferentes módulos, ya que los trabajadores les han dicho que regresen cierto día, como Elías de 73 años, quien usa hasta cuatro camiones diarios: "primero fui a Oblatos, luego me vine para acá (16 de septiembre) pero me dijeron que llegaban el viernes, después el lunes y hoy que no saben cuándo".

Afuera del módulo se puede observar que, ante la necesidad, algunos han recurrido a medidas como decirle a estudiantes que compren transvales por ellos.

Por su parte, el Secretario de Transporte, Diego Monraz, afirmó que la empresa encargada de suministrar el papel para este beneficio, Tarjetas Integrales S.A. (TISA), se comprometió a que en el transcurso de hoy se regularía el abasto, ya que hubo sobre demanda, además, por la escasez de gasolina.

LS