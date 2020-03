Sin horarios ni medidas estrictas, filtros sanitarios en Central Vieja

A pesar de que la Secretaría de Salud Jalisco tiene filtros sanitarios en las centrales camioneras para evitar contagios del COVID-19, en la Central Vieja la revisión a los pasajeros es opcional y las personas a cargo de los módulos operan de manera impuntual.

En un recorrido realizado por este medio, se constató que el personal, que debería tener un horario de 08:30 a 17:00 horas, comenzó hasta las 09:45 la toma de temperatura. Además, detenerse en el filtro queda a criterio de los usuarios, pues son ellos quienes tienen que acercarse. Los trabajadores explicaron que invitan a la gente a la revisión, “pero que no van a estar detrás de los usuarios”. Esto, a diferencia del Aeropuerto de Guadalajara y de la Central Camionera Nueva, donde sí checan a todos los usuarios.

En los puntos de atención ofrecen la toma de temperatura, dan gel antibacterial y cubrebocas y brindan información.

Uno de los filtros se ubica a unos metros de la entrada por la calle Los Ángeles, y el otro cerca de la entrada de la avenida 5 de Febrero. La señora Carmela cuenta que ni a ella ni a ningún miembro de su familia los revisaron. La mayoría de los viajeros decide pasarse de largo.

En la Nueva Central de Autobuses pasan 10 mil pasajeros al día por detectores de calor

Desde que se instalaron los filtros sanitarios por el COVID-19 en la Nueva Central de Autobuses, en Tlaquepaque, los empleados de la Secretaría de Salud inspeccionan en promedio a 10 mil pasajeros por día, tanto de llegadas como de salidas.

En cada módulo se instalaron filtros. A cada pasajero se le toma la temperatura con un termómetro infrarrojo a distancia, además de colocarle gel antibacterial. Si se detecta que tiene cualquier enfermedad respiratoria (incluso gripe), se le entrega un cubrebocas como medida preventiva.

Pero si se detecta a una persona con temperatura mayor a 38 grados, se le envía a la Unidad Móvil de Salud, que se encuentra permanentemente en la Central. Allí se le aplican más análisis y se les aplica un cuestionario. Si es sospechosa de COVID-19 se le ubica en una cámara aislada, en la misma unidad, a la espera de su traslado a una institución de salud para aplicarle los reactivos y determinar si son positivos.

Desde la instalación de los filtros (hace poco más de una semana), llegan a la unidad móvil de tres a cinco pacientes por día. Ninguno ha resultado sospechoso al COVID-19.

Y si la revisión exhaustiva hace que pierdan su viaje, los pasajeros pueden acudir con los supervisores de la empresa para solicitarles un cambio de horario, aunque eso todavía no sucede.

Personal de la Secretaría de Salud toma la temperatura a pasajeros en la Nueva Central Camionera, donde el protocolo de atención ya está activado. EL INFORMADOR/F. Atilano

Ubican a 73 de los tapatíos viajeros en riesgo por virus

El secretario de Salud en el Estado, Fernando Petersen, informó que ya se contactó a 73 de los 400 tapatíos que podrían estar contagiados de COVID-19 tras un viaje a Estados Unidos. Al resto se le continúa buscando, pues 43% de los contactados ya presenta algún síntoma. En total, Jalisco reporta 27 casos confirmados.

Viajero tapatío pide “no satanizarlos”

“Antonio”, de 51 años, tomó vacaciones el pasado 29 de febrero con sus hermanos y sus papás a Vail, una zona turística del Estado de Colorado, donde unos días antes hubo una competencia mundial de esquí.

No imaginó que esas vacaciones en la nieve eventualmente lo mantendrían en su cuarto por más de un mes debido al potencial riesgo de contagio de COVID-19.

Los síntomas comenzaron a presentarse sólo dos días después de llegar a Guadalajara. Sobre todo los escalofríos, aunque éstos disminuyeron con medicamento convencional. Por eso continuó con sus vacaciones.

Para el 9 de marzo, de nuevo en Guadalajara, todo empeoró para él, sus acompañantes y conocidos. Al comunicarse entre sí, confirmaron que se sentían igual de mal. “Antonio” fue con su médico y éste le ordenó cuarentena inmediata.

El miércoles, el gobernador pidió a las 400 personas que estuvieron en ese viaje a Estados Unidos que contactaran a las autoridades para identificarse. Y por ello, el tapatío pidió al jefe del Ejecutivo “no satanizar” al grupo, pues éste no sabía nada. “Es mejor transmitir la información y concientizar”.

Los síntomas que padece actualmente son fiebre, tos y escalofríos. Y aunque aún no es diagnosticado como positivo, auguró que “(la prueba) saldrá positiva”. Por eso ha tomado medidas drásticas para él y su familia, como desinfectar perillas y teléfono, no salir de su recámara y lavarse constantemente las manos. “Confío en que quienes fueron a ese viaje serán responsables y se mantendrán aislados, pero también tienen que hacer memoria para saber a quiénes pusieron en riesgo cuando no sabían de esto”, concluyó

Descartan endeudar Jalisco ante la contingencia por coronavirus

Aunque la Comisión legislativa de Salud aprobó un acuerdo para exhortar al gobernador de Jalisco a “explorar” la posibilidad de adquirir una deuda, a fin de hacer frente a la contingencia por coronavirus, el titular del Poder Ejecutivo descartó esa alternativa.

“He tomado la decisión de que el endeudamiento no es, en este momento, la primera opción para enfrentar esta crisis”, escribió en redes sociales. “Por lo tanto, usaremos lo que esté a nuestro alcance, sin comprometer recursos más allá de nuestra administración, y estoy seguro de que lograremos salir adelante”.

El presidente de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC), Salvador Caro, dijo que el Congreso del Estado no recibirá la solicitud del mandatario estatal para avalar endeudamiento a largo plazo.

Las medidas económicas que hoy anunciará el gobernador incluyen apoyo a las micro y pequeñas empresas, así como empleos no formales. Estos serán los núcleos más afectados por las medidas tomadas por el Gobierno del Estado para reducir los riesgos de contagio, como el cierre de bares, casinos, antros y centros nocturnos, entre otros.

El anuncio, adelantó el gobernador, implica un mensaje: “En Jalisco no vamos a abandonar a las micro y pequeñas empresas, como tampoco vamos a dejar a su suerte a quienes viven del autoempleo”.

La UdeG cancela sus actividades

La Universidad de Guadalajara (UdeG) suspenderá labores desde hoy y hasta el próximo martes 24 de marzo. A través de una circular, informó que la medida se tomó a través de la Sala de Situación en Salud para atender la pandemia por COVID-19. Esto porque, según su modelo predictivo, se identifica que desde ayer el país entró a una etapa caracterizada por un mayor incremento de contagios, por lo que no habrá ni labores administrativas.

Las actividades se reestablecieron después de desinfectar el edificio. ESPECIAL

Por riesgo, desalojan y limpian la sede de la Secretaría de Seguridad

Porque un empleado tuvo contacto con un caso sospechoso de COVID-19, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado suspendió actividades en las instalaciones de su sede, en 16 de Septiembre y Libertad. “De acuerdo al protocolo, se notificó al área médica y de forma momentánea se tomó la determinación de interrumpir las actividades habituales”. Al trabajador, quien no presentaba síntomas, se le ordenó aislamiento domiciliario y hoy se halla bajo vigilancia epidemiológica. Las actividades se reestablecieron después de desinfectar el edificio.