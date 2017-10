Sin determinar aún responsabilidad en choque de Alan Pulido: Semov

En el aparatoso accidente automovilístico en el que estuvo involucrado el futbolista Alan Pulido, confirmó la Policía Vial que no hubo lesionados, e indicó que todavía no se determinan las causas del percance ni se deslindan responsabilidades.

Hay dos versiones del percance, una de las partes señala que se trató de un choque por alcance; la otra, manifiesta que fue una pasada de alto. Al no llegar a un acuerdo los vehículos se enviaron al corralón.

Los conductores serán citados al área de Peritos de la Secretaría de Movilidad (Semov) para tratar de conciliar, en caso de que no se logre un acuerdo, pasará el caso al Ministerio Público para que deslinde responsabilidades, informó Héctor Leonardo Llamas Enríquez, director Operativo de la dependencia.

El funcionario se reservó el nombre de los conductores de los vehículos involucrados en el siniestro, y dijo que no se les realizó la prueba de alcoholimetría; además, al no existir lesionados, tampoco la solicitó el Ministerio Público, "no presentan una exhalación a un aliento alcohólico, se hace un procedimiento ordinario".

Entre la información que proporcionó el funcionario está que el auto deportivo contaba con seguro; el otro, no.

Correspondió a la unidad 902 de la Policía Vial atender el percance registrado la medianoche del domingo en avenida Patria y Circuito Universitario.

Por cuestiones relacionados con la compañía de seguros o porque no se acepta la responsabilidad, es que no se llega a un acuerdo entre las partes.

"Desconocemos si participa algún jugador futbolístico de algún club, simplemente es un accidente ordinario en el que no hubo un arreglo entre las partes involucradas, se incautaron los dos vehículos al corralón".

Hay muchas suposiciones de qué sucedió, no obstante, el funcionario manifestó que esperarán a conocer los dictámenes correspondientes para determinar las causas del percance.

A los conductores involucrados se les aplicarán las sanciones viales que correspondan una vez que se determinen las causas del siniestro, por ejemplo, si iban a exceso de velocidad, si no respetaron la luz roja u otra falta a las normas de movilidad.

"En primer lugar participar en un accidente es una sanción, en segundo lugar, depende cómo se desarrolle o de quién es la responsabilidad".

Además de los daños que sufrieron los vehículos existieron afectaciones a un machuelo.