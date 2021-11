Sin detenciones ni causas del homicidio, fiscal de Jalisco insiste en que asesinato de Aristóteles Sandoval está resuelto

Aun cuando no hay un solo detenido en prisión por el caso del homicidio del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, y cuando no hay todavía un móvil establecido como causa del mismo, el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, insistió en que el crimen está resuelto.

"Un caso nosotros lo consideramos resuelto cuando el probable responsable se encuentra identificado"

Lo anterior debido a que, aseguró, ya se sabe quiénes fueron los responsables del crimen y ya hay órdenes de aprehensión emitidas, aunque ninguna ha sido cumplimentada a casi un año del crimen.

"Un caso nosotros lo consideramos resuelto cuando el probable responsable se encuentra identificado, cuando tenemos órdenes de aprehensión, como en este caso que hay tres órdenes de aprehensión vigentes por cumplimentarse. A partir de ese momento la teoría del caso ya dio un primer resultado", explicó el fiscal estatal.

Respecto del móvil del homicidio, el fiscal dijo que será hasta que pueda detenerse a las personas señaladas como autoras materiales del asesinato que este se conozca, pues seguramente los autores materiales respondieron a órdenes de otras personas y será hasta ese momento que pueda llegarse a dicha etapa del caso.

"Va a depender mucho de cuando puedan ser presentados ante el juez los autores materiales. Nosotros llegamos a esta etapa en la que los autores materiales fueron identificados y seguramente ellos actuaron a resultas de alguna petición de alguien, ahí es donde vamos a avanzar a la siguiente etapa", mencionó.

En el caso de las personas relacionadas con el caso, manifestó, hay entre 11 y 13 sentencias dictadas por un juez "en donde se acredita responsabilidad por parte de algunos de los involucrados", entre las que se encuentra parte del personal del restaurante que fue aprehendido por situaciones como ordenar la limpieza de la escena del crimen antes de que llegaran al sitio las autoridades, así como el detenido por cohecho en un operativo en torno al caso, quienes llevan el proceso en libertad.

"Al tener ya sentencias por una parte, órdenes de aprehensión vigentes en contra de personas determinadas, el asunto en esta etapa para corroborar la teoría del caso se encuentra resuelto. Nos hace falta cumplimentar órdenes de aprehensión y probablemente cuando se cumplimenten pueden surgir otras líneas que van a abrir otras teorías del caso", añadió Solís Gómez.

Ayer el gobernador de Jalisco afirmó que el asesinato de su antecesor Aristóteles Sandoval Díaz, ocurrido el pasado 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta, está resuelto y solo falta detener a los responsables para hacer justicia.

OA