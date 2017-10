Sin definir, sueldo de integrantes de Comité Anticorrupción

Aunque la elección de los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado entró en su recta final, aún no se define cuál será el sueldo que recibirán los cinco miembros. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Ismael del Toro Castro, explicó que los miembros del comité no serán servidores públicos y no estarán en la nómina del gobierno estatal. Detalló que se deberá buscar que se les pague como prestadores de servicio por honorarios.

El también presidente de la Comisión legislativa de Hacienda comentó que como prestadores de servicio, quienes conformen el comité tendrían sueldo como jefe de departamento de alrededor de 30 mil pesos. El legislador explicó que sólo el secretario ejecutivo del comité estará en la nómina oficial.

"Yo identifico que el salario debe ser de jefe de departamento porque es un trabajo de medio tiempo, no es de tiempo completo y el tabulador del estado prevé que para esos efectos y por vía de honorarios el sueldo más alto es como jefe de departamento", expuso.

El diputado aclaró que la ley del Sistema Anticorrupción del Estado no impide que los integrantes del comité tengan otro trabajo, en la iniciativa privada o en la academia, lo que sí limita es que puedan ocupar un cargo público.

El artículo 16 de la ley del Sistema Anticorrupción del Estado especifica que los integrantes del Comité no tendrán relación laboral alguna con el estado, sus contraprestaciones serán establecidas a través de contratos de prestación de servicios personales o profesionales, no gozarán de prestaciones para garantizar la independencia e imparcialidad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.

Sobre el tema, el coordinador de la Comisión de Selección, Diego Petersen Farah, se pronunció a favor que los futuros integrantes del comité se les asigne una remuneración adecuada al grado de responsabilidad que asumirán. Descartó que el hecho de que no se haya fijado el monto del salario, genere incertidumbre entre los candidatos.