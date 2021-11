Sin dar fecha, prometen cierre de basurero ilegal

Aunque reconoció que el basurero de Huaxtla, en El Arenal, no cumple con la regulación, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Graf, afirmó que seguirá operando hasta que no haya una alternativa para la disposición de residuos de los municipios colindantes (Amatitán y Tequila).

Durante la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el funcionario estatal fue cuestionado sobre este sitio, que se encuentra a 200 metros del Área Natural Protegida (ANP) del Bosque La Primavera.

Graf negó que se haya dado autorización para ampliar el espacio (tal como lo afirmaron trabajadores a este medio), que desde hace semanas recibe residuos de Tequila ante el cierre del relleno sanitario de ese municipio por impago al concesionario.

“Es un sitio de disposición que no cumple... y deberá cerrarse en un futuro no muy lejano. Tenemos que primero encontrar las soluciones para esto, si no afectaríamos el servicio público esencial de recolecta de basura. Estamos trabajando para un sistema intermunicipal en esa región”, dijo.

Mientras el secretario daba esas explicaciones, afuera del Congreso se llevó a cabo una manifestación en contra del vertedero.

“No hemos tenido ninguna respuesta de las autoridades estatales ni municipales, hay omisión de su parte. Queremos una solución inmediata para no afectar la salud de los habitantes; conservar la flora, la fauna y los mantos freáticos y no afectar los cultivos de la zona”, comentó Elizabeth Chávez, una de las inconformes.

El pasado 24 de noviembre, esta casa editorial publicó que de acuerdo con lo señalado en denuncias por especialistas, el punto no cuenta con geomembrana para evitar la migración de contaminantes al suelo, tubería de conducción de jugos de basura ni cárcamo de almacenamiento.

Esto causa que los lixiviados escurran y lleguen a cuerpos superficiales de agua, además de que se infiltran al subsuelo. Tampoco tiene manual de procedimientos para establecer estrategias operativas y sólo se sujetan a tirar basura, sin ningún proyecto de ingeniería que permita depositar residuos que no se conviertan en un pasivo ambiental.