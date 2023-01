El Organismo Público Descentralizado del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) alertó a la población para evitar ser defraudados por supuestos empleados que hacen cobros o convenios a domicilio, la instancia advierte que así no laboran.

En sus post en redes sociales especifica que no te dejes engañar. “En SIAPA no realizamos cobros, ni convenios a domicilio. Denuncia a cualquier persona que acuda a tu hogar o negocio y quiera cobrar por algún servicio”, destaca la publicación.

Además agrega que es importante que como ciudadano evites ser extorsionado. Si alguien te ofrece este servicio de cobro o convenio, es un fraude, y puedes denunciar por los siguientes medios.

Email: contraloria@siapa.gob.mx

Y al teléfono: 33 3837 4200 Ext. 4019

Luis Pérez, uno de los afectados, detalla cómo actúan estos defraudadores:

“Llegaron a mi departamento entre tres y cuatro hombres, con ropa y logos del Siapa, según eso revisan lo que debes y dicen que te van a cortar el agua, amenazan con una llave stilson y que es importante que se ponga al corriente, les dije que iría a oficinas a arreglarlo, e insistieron y pidieron una aportación para no quedarnos sin agua, por la presión les di 100 pesos, ya no los he vuelto a ver”, describió.

FS