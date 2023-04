Sergio Graf Montero recibe la Orden Nacional del Mérito

El pasado 28 de marzo, la representación del gobierno francés en nuestro país otorgó la medalla de la Orden Nacional del Mérito al investigador y docente de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el doctor Sergio Graf Montero, un reconocimiento al que se hizo acreedor gracias a su labor como servidor público en la conservación de áreas naturales y como puente entre la casa de estudios, el gobierno y diversos sectores de la sociedad.

El embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian, en nombre del Presidente de Francia, Emmanuel Macron, condecoró al profesor e investigador del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) por la convicción compartida y compromiso “con la preservación de nuestro planeta y la lucha contra el cambio climático”, dijo el diplomático francés, así como “con la protección de la biodiversidad” y con “la transformación de nuestro sistema económico y las formas de uso de suelo más sostenibles”.

En favor de la comunidad

En entrevista con EL INFORMADOR, Graf Montero dijo sentirse “muy honrado de que un gobierno extranjero reconozca mi trabajo en México; la Orden Nacional del Mérito en Francia tiene como resguardante al presidente, quien emite el decreto y premia a quien se distingue por sus acciones en favor de temas vinculados con el gobierno francés en este país”.

De esta forma, la distinción recae en personajes que han llevado a cabo proyectos en favor de la colectividad; destaca el docente que “se trata de trabajar en favor de la comunidad, consolidando aspectos institucionales para la conservación de la biodiversidad y los temas ambientales. Un elemento importante del trabajo hecho con Francia, fue el desarrollo de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, y Jalisco es pionero en México en este modelo institucional de gestión territorial para la sustentabilidad”.

Frutos materiales del trabajo

Asimismo, el investigador estuvo por nueve años como “director de la Reserva de la Biósfera ‘Sierra de Manantlán’, un área natural protegida muy importante cuya característica esencial es que la propiedad de tierras es de ejidos y comunidades. En colaboración con la UdeG, trabajamos estrechamente con las comunidades rurales, con un enfoque colaborativo, por años”.

Este enfoque rindió frutos materiales, apunta Graf que “en ese tiempo, en conjunto con la entonces Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco y la SEDESOL, organizamos de manera conjunta un proceso de planeación participativa para el Programa de Combate y Lucha contra la Pobreza en localidades marginadas, en cuatro de los municipios más marginados de la entidad: Zapotitlán de Vadillo, Cuautitlán, Tuxcacuesco y Tolimán. A partir de eso, se planteó una plataforma participativa (o Consejo Asesor) para tomar decisiones respecto del área natural protegida, con los 31 ejidos y comunidades de la zona”.

En este tipo de esfuerzos y proyectos, la UdeG ha jugado un papel preponderante, asegura el académico, “en la promoción de la conservación de la biodiversidad y temas ambientales en Jalisco; impulsó no sólo la Reserva de la Sierra de Manantlán y también la conservación de La Primavera. Lo cierto es que se debe dar importancia a la generación de conocimiento y el apoyo a la ciencia para la toma de decisiones en torno a los problemas ambientales”.

Medalla de la Orden Nacional del Mérito. ESPECIAL

El futuro posible

Graf ha sido por muchos años maestro universitario, “algo que es satisfactorio, he sido profesor de algunas personas que ahora ocupan puestos públicos importantes para el cuidado de la biodiversidad, y la formación de recursos humanos no sólo se da a través de las clases, también con la colaboración de los jóvenes, pues se impregna uno del entusiasmo y las ganas transformadoras. Si algo identifica a los jóvenes son esas ganas de transformar el mundo, y he tenido la fortuna de trabajar con hombres y mujeres jóvenes que, con mucha capacidad, también retroalimentan en el trabajo. Eso es un estímulo enorme”.

Además, el área donde se desempeña el investigador es de radical importancia hoy día, “estamos en una circunstancia crítica en relación con grandes problemas que generan el cambio global: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la contaminación y la pobreza; todos ellos nos dejan en condiciones desfavorables ante la juventud para hacer frente a los retos. Esto implica dejar en claro a los jóvenes que deben exigir a quienes están en puestos de toma de decisión las condiciones para hacer las cosas a la altura de las circunstancias. No se puede hacer proyectos pilotos sino realizar acciones transformadoras. Y a eso agrega que debemos ayudar a formarles para que tomen el relevo y puedan actuar para encontrar un futuro posible. Hay que hacer todo lo posible y dejarles las bases institucionales para que puedan insertarse con una formación académica adecuada, lo mismo que darles herramientas que los inspiren para buscar mejores condiciones para la sociedad”.

Recursos y transformaciones

Ese futuro al que alude Graf le permite, afirma, ser optimista; “conozco a muchísimas personas de otras generaciones que se interesan en realizar acciones importantes. Lo que necesitamos, porque a veces desilusiona, es que no hay un marco adecuado en el que puedan insertarse; la tarea es construir condiciones habilitadoras (instituciones y marcos legales) que permitan que la voluntad de actuar halle espacios favorables”.

Hacia adelante, el profesor universitario enfatiza su convencimiento de que “existe un futuro posible, y existe una experiencia acumulada para realizar las cosas, necesitamos mucho más voluntad política, hacer entender a los actores de la política que el volumen de recursos para llevar a cabo estas transformaciones es mucho mayor del que se asigna actualmente, en todos los órdenes de gobierno”.

Procesos económicos y sociales

Pero no es eso todo, detalla, “otro trabajo que siempre he tratado de hacer es el de asegurar que exista una comprensión adecuada de que la problemática ambiental no es asunto de un sector, o de profesionistas dedicados al tema, es una cuestión de procesos económicos y sociales que tienen consecuencias críticas en la economía y el bienestar de las personas (sobre todo la salud), y necesitamos que todos los sectores aborden el problema ambiental desde una perspectiva transversal”.

Con todo, destaca el profesor universitario, “la buena noticia, a nivel global, es que cada vez son más conscientes estos sectores de los movimientos que registra la economía global ante el problema del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así que están generando incentivos en el mercado de los países desarrollados para que el intercambio de productos no tenga efectos nocivos en materia ambiental. Eso obliga a que los economistas tengas bases de conocimiento en torno a esos problemas, porque su trabajo tiene efectos en ese ámbito. Pero de cualquier forma requiere estímulo”.

Trabajo colaborativo

Graf insiste que “es esencial desarrollar capacidades locales para la actuación; por lo general, los gobiernos (de los tres órdenes) van desarrollando nuevos marcos legales para poder actuar mejor, pero también, están cada vez más limitados en capacidad operativa de campo para asegurar el acompañamiento de transformaciones en los procesos productivos. Ahí tienen un papel esencial los gobiernos locales, pues actuando de manera individual es imposible que consigan algo; no sólo por la temporalidad breve (tres años) sino, además, por la escasa cantidad de recursos económicos. En Jalisco, lo que hemos conseguido en la materia es a través de arreglos institucionales, como los son las Juntas Intermunicipales en el Estado (son 11), y también el modelo del IMEPLAN en la Zona Metropolitana (ZMG)”.

Dicho modelo asociativo de municipios surgió, hace énfasis el académico, “de mi experiencia y trabajo en Francia, cuando estudié allá. Y hay que ser claros, uno puede hacer cosas porque trabaja colaborativamente con otros; es imposible pensar que uno de nosotros, por más capacitado que esté, pueda tener una incidencia importante si no se suma a otras personas y busca siempre un trabajo colaborativo para obtener los resultados que se requieren”.

Sergio Graf Montero brinda junto al embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian. ESPECIAL

PERFIL

Sobre Sergio Graf Montero

Egresado de la Licenciatura en Agronomía de la UdeG, con especialidad en bosques. En 1987 comenzó a laborar en el Laboratorio Natural “Las Joyas” en la Sierra de Manantlán, lugar donde fungió como Coordinador de Desarrollo Comunitario y donde también ejecutó el primer diagnóstico de la distribución de la pobreza de la Sierra donde impulsó proyectos productivos de producción agropecuaria y forestal rural. Fue director del Instituto de Energías Renovables en el CUTonalá y el primer director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en CUCSUR, CUTonalá y CUCEA, en gestión pública de agua y energía, economía ambiental, y manejo de áreas naturales protegidas. Ha trabajado en los tres órdenes de gobierno durante administraciones de tres diferentes partidos políticos. Hizo estudios de posgrado en Montpellier y colaboró con la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) del gobierno francés. Replicó modelos de gobernanza municipal regional de Francia en la Junta Intermunicipal de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA); y también siguió el modelo de Parques Naturales Regionales de aquel país para el desarrollo del Paisaje Biocultural de Sierra Occidental (que este año se certificó como el primer Paisaje Biocultural de México).