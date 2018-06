Seré un gobernador con los pies en la tierra: Alfaro

En un mitin realizado en la colonia Nueva Santa María en Tlaquepaque, el candidato a gobernador del Partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, pidió a los vecinos no dejarse engañar por despensas o dádivas que ofrezcan candidatos durante la campaña pues esos regalos se pagan con recursos públicos. El aspirante emecista cuestionó a la administración estatal y la gestión de Aristóteles Sandoval, a quien señaló de vivir en otra realidad y no estar cercano a las necesidades de las personas.



"Ya no más gobernantes que vivan en otra realidad. Los pies en la tierra, después de haber tenido un gobernador que tiene más vocación de galán de telenovela que de gobernador, yo no voy a andar de traje, ni de corbata, ni de zapato bien voleado. Vamos a andar trabajando en la calle, vamos a regresarle a la gente un gobierno que vea los problemas de frente", aseveró.



En la arenga el emecista también criticó al aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí, a quien señaló como responsable de la venta de medicamentos a sobreprecio al Instituto de Pensiones del Estado.



Prepara cierre de campaña



Enrique Alfaro Ramírez tendrá su cierre estatal de campaña el próximo sábado 23 de junio en la explanada del Instituto Cultural Cabañas. Se anunció que para llegar al lugar del cierre contingentes de simpatizantes emecistas marcharán de cuatro puntos; el parque rojo, el monumento a la madre, del parque Agua Azul, y de la ex penal de Oblatos; para llegar a la explanada.



Se informó que desde el pasado 23 de marzo se hizo la solicitud al Ayuntamiento de Guadalajara, para usar el sitio y ya fue avalado por la administración municipal.



Los candidatos de Movimiento Ciudadano y de la coalición Por Jalisco Al Frente (PAN-PRD-MC) estarán en el cierre de campaña. El miércoles 27 de junio es el último día para actividades proselitistas.

LS