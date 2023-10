Los chats vecinales se han convertido en una estrategia que permite que los ciudadanos reporten en tiempo real, a los comandantes de zona, la comisión de algún ilícito o la presencia de sospechosos en sus colonias.

De acuerdo con el comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández González, al momento suman más de 400 grupos de este tipo, que apoyan a la corporación para concretar estrategias específicas para atender los problemas particulares que afectan a cada localidad.

“Algunos polígonos (hay 10 en el municipio) cuentan con chat por colonia, cuadra o manzanas. Esto, con la finalidad de coordinarnos con los vecinos, nos ha ayudado mucho a reducir los índices (delictivos), y lo más importante: lograr esa proximidad entre la ciudadanía y su Policía”, agregó.

Hernández González resaltó que no se trata sólo de abrir un grupo y tener en el mismo a los habitantes y los oficiales de la zona, sino que además se capacita a las personas para que tengan las herramientas necesarias para hacer reportes efectivos, y así los oficiales puedan actuar con mayor rapidez, sin dejar de lado que cada chat es monitoreado por un equipo que pertenece al sistema de videovigilancia C5 de la dependencia.

Un ejemplo de ello, indicó, fue el caso de Santa Teresita a finales de junio pasado, donde a través de reportes ciudadanos a los chats se fue obteniendo información para crear una estrategia de acción que ayudara a detener a los delincuentes del barrio que se dedicaban al robo a casa habitación, de celulares y narcomenudeo, entre otros, quienes fueron capturados y vinculados a proceso tras un operativo que se puso en marcha por tierra y aire. Los ladrones fueron aprehendidos mientras trataban de huir por las azoteas.

“Toda la información se va capturando, se van creando los procesos de inteligencia, y así es como después podemos dar golpes a objetivos importantes. La ciudadanía y su participación en estos casos siempre será clave para lograrlo”, dijo el comisario.

Policía y ciudadanía son clave para disminuir percepción de inseguridad

Mantener una coordinación y cercanía con la Policía de Guadalajara es lo que, de acuerdo con el alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro, ha beneficiado no sólo en una disminución en la incidencia delictiva del municipio, sino también, para que los ciudadanos tengan una menor percepción de inseguridad.

Según los datos más recientes del Inegi, presentados en julio pasado, por primera vez, desde 2018, la percepción de inseguridad en Guadalajara disminuyó a menos de 80%. En la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana de marzo de 2023, Guadalajara reportaba que 81.7% de la población se sentía insegura y para junio de 2023 se redujo a 77.1 por ciento.

Esto, dijo el alcalde, ha sido posible gracias a la implementación de la estrategia “Cuidemos lo que queremos”, implementada desde su llegada al Ayuntamiento, y gracias a la cual se reconoció el miércoles a 15 personas empresarias, líderes de asociaciones comerciales y sociales, directoras de planteles educativos y ciudadanía en general, “por su notable participación en la implementación de proyectos y programas preventivos en materia de Seguridad en la ciudad”.

Antonio González, presidente de la Asociación Civil Vecinal Vallarta San Jorge señaló que esta colonia ha sido una de las beneficiadas con esta estrategia, pues dijo, la confianza en los oficiales ha mejorado con base en la respuesta a las necesidades de los colonos, además de la cercanía y la proximidad social alcanzada.

“Yo era uno de esos vecinos que le teníamos miedo a la patrulla, veíamos con cierta desconfianza a los policías, pero empezamos a incursionar en esta estrategia de coordinación, vecinas, vecinos, los policías y sus patrullas, y ahora te puedo decir que desde que se inició esta estrategia en esta administración, la relación que tenemos con la Comisaría de Guadalajara ha sido bastante satisfactoria, les tenemos una confianza inigualable”, expresó.

Juan Pablo Hernández González, Comisario General de la Policía de Guadalajara, agradeció el respaldo de empresarios, líderes vecinales y representantes de diversas organizaciones para trabajar conjuntamente con la corporación policial, pues dijo, es gracias a la colaboración de la ciudadanía que se logra tener un mayor impacto en las tareas de vigilancia y supervisión en la ciudad, además de coadyuvar a la atención de los servicios de una manera más rápida y eficiente.

“Uno de los aspectos que más me enorgullece como Comisario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, es precisamente estos lazos que tenemos con la ciudadanía, que también son una de nuestras principales fortalezas en cada una de las metas que nos hemos trazado. Encontramos manos dispuestas para ayudarnos, desde vecinas, vecinos, empresarios, empresarias, personal académico y asociaciones civiles”, destacó el comisario.

“Falta de empatía hacia el policía era impresionante”

Gabriela Velarde es presidente de colonos de Vallarta Norte. Destacó que gracias al programa “Cuidemos lo que Queremos”, en el cual se han involucrado también vecinos, ha cambiado la perspectiva que se tenía del trabajo de los oficiales de Policía.

“La falta de empatía hacia el policía era impresionante, ese dicho de ‘no te le acerques a la policía’ ha ido desapareciendo totalmente, de arriba para abajo. Ahora las y los vecinos salen y saben que estará ahí algún oficial que les va a saludar, que tienen su teléfono para atenderles si tienen algún problema”, destacó la mujer.

Uno de los puntos que más mejoraron es que, si bien en la colonia se tienen tres parques para la convivencia de las familias, estos eran utilizados por las personas en situación de calle, por lo que se emprendió una estrategia con apoyo del DIF para poder invitar a estas personas a que pasaran la noche en los albergues con los que cuenta el organismo, devolviendo los espacios a la ciudadanía para la apropiación del espacio público.

“Todo esto le ha dado mucha tranquilidad a la gente porque cuando les decían además que desde la mesa directiva les pedimos que se acercaran a los vecinos y que estuvieran al pendiente, ha cambiado totalmente la percepción. Hay un antes y un después completamente, hoy sí le creemos a este sistema implementado por el alcalde Pablo y el comisario Juan Pablo, porque sí hay proximidad y cercanía”, manifestó la mujer.

“Gracias a coordinación se nota mejor el trabajo”

Martha Yolanda Preciado fue una de las 15 figuras sociales reconocidas el miércoles por la Policía y el ayuntamiento de Guadalajara por ser parte de la coordinación entre la sociedad civil y la comisaría para disminuir la incidencia delictiva y mejorar así la seguridad de las colonias tapatías.

Ella es presidente del Consejo Ciudadano de la Zona Centro de Guadalajara y personalmente consideró que la estrategia “Cuidemos lo que Queremos” no sólo ha sido exitosa para mejorar la confianza que se tiene en la policía, sino también para disminuir la comisión de delitos en el primer cuadro de la ciudad.

“Esta coordinación ha sido muy buena porque como ciudadanía tenemos el contacto directo con ellos, y los vecinos pueden reportarles de forma inmediata lo que pasa. Todo esto ha sido muy bueno porque hemos logrado detener a muchos rateros. Gracias a esta coordinación se nota mejor el trabajo, porque hay más ojos viendo”, aseveró.

Uno de los casos más recientes en los cuales se logró actuar a tiempo a partir de esta cercanía con la policía tapatía, dijo, ocurrió esta misma semana, cuando delincuentes estaban tratando de abrir la cortina de una conocida cremería de la avenida 8 de Julio y La Paz, sin embargo, indicó, al percatarse por medio de las cámaras ciudadanas, las personas vecinas dieron aviso a tiempo a la Policía de Guadalajara a través del chat de WhatsApp con los comandantes de zona, logrando que llegaran a tiempo para detenerlos.

“La confianza ya ha comenzado a surgir, pues la gente no tenía buena idea de los policías. Yo a veces hasta me peleaba con ellos y les decía que la policía no podía hacerlo todo, que teníamos que entrarle todas y todos. Ellos son pocos y nosotros somos muchos. A partir de que se nota más la presencia de la policía y que hay resultados, la situación ha cambiado”, destacó la mujer.

Martha Yolanda Peciado. EL INFORMADOR/ R. Bobadilla

