Seguridad en Jalisco: Tapatíos temen extorsiones en volantas para desarmar gente

Autoridades de los tres niveles de Jalisco iniciaron una estrategia de seguridad enfocada a decomisar armas ilegales en las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"Volantas van y volantas vienen, años haciendo esto y jamás han servido de nada"

Desde hoy se llevan a cabo volantas o inspecciones policiales en personas y vehículos sin la necesidad de una orden judicial, con el objetivo de desarmar a la ciudadanía. Sin embargo, la estrategia ha generado preocupación a los jaliscienses, pues señalan que los operativos podrían ocasionar extorsiones o violaciones a los derechos humanos.

"Resultarán completamente inútiles, sólo hay que ver la historia cuando se han implementado y veremos cómo se presta a violaciones a los derechos de las personas. Las corporaciones policiacas no están capacitadas para ellos. Pronto conoceremos historias de abusos", dijo en redes Miguel Rodríguez.

Dany Santos coincidió y dijo que "van a servir para extorsionar personas, y que el problema de fondo no se va a resolver, de antemano porque ya les avisaron a los delincuentes, este tipo de operativos no se avisan".

"Volantas van y volantas vienen, años haciendo esto y jamás han servido de nada por el problema de extorsiones al sembrar cosas en los carros o en personas, y por ese motivo han ido de salida y a los años con otra administración vuelven a llegar con el mismo resultado", comentó Kerry Copito.

"Aumentarán las extorsiones", dijo @jucamuva.

Por su parte @Tope43 cuestionó lo siguiente: "¿Cuándo ha funcionado un modelo como este? Tienen los datos, pueden ver que no han funcionado en otras ciudades/países. La clase baja será la más afectada y en cuestión de seguridad no cambiará nada".

"Gobernando refriteando medidas que probaron ser ineficientes en el pasado", señaló @Maluisamelen.

"Se demuestra la falta de inteligencia para luchar contra la delincuencia. Y se reafirma que seguiremos por la vía fallida", dijo Pepe A.

Coincidió @ManuelH42653230 al opinar que "nunca han funcionado históricamente las volantas".

Otros lectores señalaron que son acciones ilegales e inconstitucionales.

También están a favor

No obstante, hubo lectores que vieron el lado positivo a la nueva estrategia de seguridad, aunque remarcaron la posibilidad de que las revisiones puedan generar enfrentamientos en el momento de las inspecciones:

“Tiene sus pros y sus contras, porque de repente sí pueden encontrar a uno que ande armado, pero también puede provocar que se desate alguna balacera, que porque quieran detener a alguien se quiera defender y pues imagínate una balacera en un lugar concurrido puede provocar ahora sí que maten a inocentes que pasen por ahí”, señaló Ramón Becerra.

“Me parece que ahorita todo es muy inseguro, sí creo que esto puede ayudar para que detengan a más delincuentes y que ya no traigan armas porque es peligroso. Yo salgo con mi familia y sé que como toda la gente, estamos expuestos a un asalto, a un robo o más nosotras como mujeres, ¿no? Pero también pienso que hay riesgo de que pasen enfrentamientos con la policía, porque si una persona trae un arma es porque se dedica a asaltar y muchas veces ya saben cómo evadir a la policía”, platicó Nayeli García.

“Creo que es muy necesario un control de armas, así el que las traiga pues las va a dejar en su casa y el que no ya sabe que lo pueden agarrar. Cuando salimos de nuestras casa no sabemos con qué nos vamos a encontrar, también deberían hacer estas acciones de vigilancia en los lugares más desprotegidos, sobre todo he visto que se necesita para el rumbo del zoológico, hace falta más unidades, más elementos que vigilen las calles de la ciudad”, dijo Armando.

Ismael Zepeda opinó que lo ve bien, pero refirió que deben ser vigiladas "para constatar que no hay prepotencia, siembra de productos culposos y demás acciones que dañen al ciudadano. Porque lo que más queremos es ayudar a combatir la inseguridad, muerte de tanta gente inocente, ya estamos hartos".

Marco Antonio dijo que" va a haber una bronca en cuanto a la reacción ciudadana. Creo que debemos ponernos todos en el papel de que son medidas que ya se realizaban y que, aunque no sean quizá muy aceptadas, deben de buscar nuestra seguridad y no lo contrario”.

¿Qué dice el alcalde de Guadalajara?

El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, pidió a la ciudadanía estar tranquila.

"Estos operativos los vamos a estar supervisando al máximo para evitar cualquier situación de abuso, y que esto tiene que ver con cuidar de nuestras familias, de nuestra ciudad. Si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos creyendo que solitas van a caer esas armas, pues la verdad es que nos vamos a equivocar, necesitamos hacer cosas distintas para lograr mejores resultados”, declaró.

JM