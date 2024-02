Las labores de saneamiento ocasionadas tras la fuga de combustible ocurrida este viernes en el municipio de Tonalá continúan esta mañana por parte de autoridades estatales y de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldán, señaló que la fuga quedó contenida y sin emisión de vapores de hidrocarburo durante la madrugada y la limpieza de la zona se sigue realizando.

“La fuga continuó contenida, taponada, el tapón no tuvo ningún movimiento, no hubo ninguna emanación de vapores, se realizaron revisiones durante la madrugada por parte de nuestro personal y no generó ninguna medición ni tampoco ninguna fuga, únicamente los olores que prevalecieron por el derrame que se tiene todavía por el lugar”.

“Ahorita por la mañana, se continuó con la absorción del producto contaminado tanto tierra como gasolina que se encontraba en la trinchera”, dijo el director de la corporación estatal.

Roldán señaló que insistirán con Pemex para saber cuánto tiempo más les tomará la reparación del ducto dañado, con el fin de que vecinos de colonias aledañas ya puedan regresar a sus domicilios.

“Empezaron a continuar con las reparaciones, ya se hicieron algunas perforaciones en el ducto para continuar la operación, esperemos que en un rato no muy extenso quede solucionado y sellado el problema”.

La fuga de combustible fue provocada por una toma clandestina detectada en el poliducto Salamanca - Guadalajara, esto a la altura de la delegación Tololotlán, del municipio de Tonalá.

