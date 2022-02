Desaparecidos: Buscadoras de Sonora denuncian acosos de autoridades de Jalisco

Las integrantes de los colectivos de buscadoras de Sonora, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Estado de México y de Jalisco, que desde ayer realizan búsquedas en campo en nuestro Estado, señalaron que han sido acosadas por parte de las autoridades de seguridad que se les han designado para que puedan llevar a cabo sus labores.

Yadira Estrada, integrante del colectivo de Madres buscadoras de Sonora señaló que los agentes de la Fiscalía y el par de policías que fueron designados para acompañarlas les tomaron fotografías sin su consentimiento, ante lo cual, responsabilizaron al Estado de lo que les pueda ocurrir en los días siguientes que mantendrán la búsqueda en campo.

"Durante dos días hemos recibido tratos indignos por parte del personal de seguridad que nos fue asignado en este tiempo que iniciamos la brigada, de dos elementos que nos acompañan de la Policía del Estado y del personal de la Fiscalía del Estado, quienes vulneraron nuestra identidad y nos tomaron fotografías y videos sin nuestro consentimiento. Los responsabilizamos de cualquier situación de riesgo", denunciaron las madres buscadoras en voz de Yadira Estrada, quien busca a su hijo Iván Alfredo Estrada, desaparecido desde el 3 de febrero de 2020 en Sonora.

Además, dijo, las integrantes de los colectivos foráneos identificaron que las autoridades limitan a las familias y colectivos en la participación de la búsqueda de sus seres queridos a través de la violencia psicológica, diciéndoles que, a quienes participen en estas búsquedas se les va a limitar el apoyo en la localización de sus seres queridos.

"Le decimos, señor gobernador, que el miedo más grande ya lo perdimos cuando nos arrebataron a nuestros familiares, cuando nos arrebataron a nuestros hijos de sus trabajos, de su hogar, cuando nos los dejan en bolsas cercenados, cuando en instituciones como el Semefo nos revictimizan de uno a dos años para entregarnos a nuestros cuerpos", añadió Yadira Estrada.

Las integrantes de esta brigada también lamentaron las declaraciones hechas por el Gobernador del Estado respecto de sus acciones de búsqueda, señalando que "hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué", por lo cual solicitó a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda se tuviera mucho cuidado "porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar también acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos".

"No somos un grupo de personas extrañas o con intereses ocultos, somos madres que buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos aquí en el Estado de Jalisco. Venimos de Sonora, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y Puebla, para apoyar a las familias de Jalisco en las labores de búsqueda en campo frente a la ineficiencia y no actuación de las autoridades locales obligadas a localizar a nuestros tesoros", expresó Yadira.

Las búsquedas foráneas puntualizó, no solo se llevan a cabo para ayudar a los colectivos locales, sino también porque saben que sus seres queridos pueden estar en cualquier estado, sino en las entidades circunvecinas de dónde desaparecieron.

Ante todas estas situaciones las madres buscadoras le pidieron al Gobernador que apoye a todas las familias que buscan a sus desaparecidos pues hasta ahora las acciones que han dicho emprender no se perciben en la realidad, ya que "Jalisco se ha convertido en una sola fosa clandestina y de desapariciones".

"Pedimos por favor y de la manera más cordial que se les apoye para seguir buscando a sus seres queridos, pues solo quieren llevar paz a las familias con cada localización que logran", pidieron las madres.

Durante su primer día de labores las buscadoras lograron identificar un predio en el fraccionamiento Lomas del Sur, en Tlajomulco de Zúñiga, donde encontraron al menos dos osamentas, sin embargo, al reportarlo las autoridades estas tardaron más de 10 horas en llegar, y hasta el momento no han sido exhumadas, pues esperaban una orden de cateo, según los últimos reportes que tienen.

Entre los colectivos que participan en dichas búsquedas se encuentran, además de Madres buscadoras de Sonora, el de las Madres Buscadoras de Guadalajara, Entre Cielo y Tierra, Más 1 igual a todos, Una promesa Por Cumplir, Hasta Encontrarte, Corazones Unidos y Colectivas de Michoacán, quienes seguirán trabajando en campo hasta el próximo día sábado, previendo que las autoridades les doten de seguridad suficiente y capacitada, pues, por ejemplo, en Sonora, nunca les falta este tipo de apoyo.

QUIZÁ TE INTERESE: Guadalajara brindará ayuda a familiares de desaparecidos

JL