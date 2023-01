La mañana de este lunes 303 nuevos oficiales concluyeron oficialmente su preparación en las instalaciones de la Academia de la Secretaría de Seguridad y en las sedes adicionales que se han implementado como parte de la Estrategia de capacitación Itinerante para la obtención del CUP (ECICUP).

Se trata de 125 de la Policía Vial, 72 oficiales de la Policía Estatal y 106 más de distintas corporaciones de 24 municipios.

Durante el acto de egreso, el Coordinador General Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, destacó la importancia de atender el llamado que Jalisco hace a las y los ciudadanos, para formar parte de las filas de seguridad, misma que ha sido numerosa a pesar de que pudiera pensarse que en momentos como este, no hay quien quiera ser policía.

“Hoy ustedes nos recuerdan que la profesión de policía no solamente es una vocación, es un estilo de vida, es una carrera que se escoge un día y se lleva por el resto de sus vidas; ustedes son el vivo ejemplo de que en Jalisco estamos al pendiente de atender el llamado que nos hace nuestro estado, de que estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestra integridad, incluso en la que ustedes están dispuestos a entregar su propia vida por defender la tranquilidad y la paz de Jalisco y de México”, expresó.

De igual manera, el Secretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco Medrano, exhortó a los graduados a dar el máximo esfuerzo en cada uno de sus actos, priorizando el bienestar social.

“Independientemente de los colores, la obligación que tenemos es conjunta y es lograr que la gente pueda vivir tranquila, que su integridad, sus bienes, sus posesiones y derechos sean salvaguardados como lo marca la ley, ese es el reto más importante y en eso no hay colores, no hay un municipio u otro, somos los 125 que forman parte del Estado, es obligación de todos y cada uno de nosotros la labor que ya eligieron en la Policía Vial, Estatal o municipal, no los exime del conocimiento del resto de las actividades que deben de saber”, manifestó Pacheco Medrano.

Finalmente, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Agustín Rentería, se congratuló de avanzar en el compromiso de alcanzar la totalidad de certificaciones policiales en el Estado, atendiendo cabalmente lo dispuesto en la ley.

“Entendimos que en temas de seguridad no puede haber esfuerzos aislados, todos tenemos que trabajar en conjunto y sin duda el día de hoy ver graduarse a 106 compañeras y compañeros de 24 municipios en el Estado es un honor, y sin duda nos va a dar más fuerza para seguir trabajando en que las presidentas y los presidentes puedan cumplir esta obligación de brindar la seguridad pública municipal con los mejores elementos, con la mejor instrucción y sobre todo cumpliendo todos los requisitos que marca la ley del sistema nacional de seguridad pública”, finalizó el secretario.

Las y los elementos estuvieron acompañados de familiares y amigos, y se dijeron gustos de haber finalizado sus capacitaciones para poder llevar a cabo su labor de manera profesional y humana en beneficio de las y los ciudadanos jaliscienses