Dos generaciones más de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara se graduaron esta mañana en la Explanada del Hospicio Cabañas en el Centro Histórico: son 214 nuevos policías, que en total suman tres mil nuevos oficiales para el municipio.

Hubo también 165 ascensos en grados de oficiales y en conjunto se graduaron 11 elementos de la Policía de Tlajomulco de Zúñiga. El alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro tomó protesta a los 214 elementos de las Generaciones 117 y 118 que se incorporan a las filas de la Policía de Guadalajara, y destacó que más de la mitad de graduados son mujeres.

“Es un orgullo la graduación de nuevos oficiales para la Policía de Guadalajara, en total son 214 nuevos elementos, les voy a dar un dato extraordinario la mayor parte son mujeres 112 graduadas, muchas felicidades, un dato por el que debemos de sentirnos muy contentos. En esta administración son 300 Cadetes graduados que se incorporan a la policía de Guadalajara, vamos buscando 150 más para este año”, detalló el presidente municipal.

Sobre los 165 ascensos Lemus Navarro destacó que son en base al esfuerzo y trabajo, no por influencias. “Son 165 ascensos de grado inmediato superior y hay algo que distingue estos ascensos es en base al merito, al trabajo, a la antigüedad, no es de cuates, ni por quedar bien con nadie, va enfocado hacia el trabajo y nadie me dejaran mentir los ascensos hoy son de acuerdo al merito del trabajo”, manifestó.

Juan Pablo Hernández González, Comisario General de la Policía de Guadalajara, señaló que hoy se incrementa el estado de fuerza de la corporación policial tapatía, así como destacó el fortalecimiento impulsado desde la administración actual con equipamiento y formación. Muestra de esto, destacó, la inauguración del C5 Guadalajara, realizada el martes pasado.

“Esto nos convierte en una de las mejores policías a nivel nacional, en el ámbito municipal, en cuanto a estado de fuerza, equipamiento e infraestructura”, aseveró.Los graduados están capacitados en armamento y prácticas de tiro, conducción de vehículos en emergencia, defensa policial, primeros auxilios, técnicas y tácticas, y nociones del Derecho Penal. Además, recibieron cursos adicionales en Protocolo de búsqueda de personas, Criminalística de campo, Trata de Personas, Protocolo ALBA, Ciberseguridad, Reglamentos Municipales, entre otros.

A su vez en la ceremonia, el alcalde tapatío informó que se rendirá un homenaje al elemento caído Samuel Dávila Cárdenas, así como se brindará respaldo a su familia, el oficial resultó lesionado en una explosión el 4 de enero en Providencia, la madrugada de hoy falleció.

“Un reconocimiento a nuestro compañero Samuel Dávila Cárdenas, decirle a su familia qué no está sola, ni lo estará, estamos en comunicación con su familia para poder pedir los honores correspondientes y comunicarles cuáles son los apoyos que tendrán, no solamente en este complicadísimo momento, sino los que tendrán en el futuro”, destacó.

