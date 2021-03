Efraín “M”, ex director de Padrón y Licencias de Tototlán, fue vinculado a proceso por el delito de hostigamiento sexual en hechos también relacionados con el presidente municipal con licencia, Sergio Quezada.

“Efraín ‘M’ se desempeñaba como director de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Tototlán, área en la que también trabajaba la denunciante quien tras recibir varias insinuaciones por parte de su jefe decidió acudir ante la Fiscalía a presentar la denuncia correspondiente”, informó la dependencia.

Según la Fiscalía, tras recibir la denuncia (hace un año) el agente del Ministerio Público inició con la recopilación de indicios y datos de prueba suficientes para poder solicitar la detención y vinculación a proceso del señalado.

“El juez que tomó conocimiento de la causa consideró que la Fiscalía Estatal presentó datos de prueba suficientes sobre la presunta responsabilidad de Efraín ‘M’ por lo que decidió vincularlo a proceso por los delitos de hostigamiento sexual, delitos contra la dignidad de las personas y abuso de autoridad”.

La persona permanecerá en prisión preventiva por seis meses, mientras que el Ministerio Público tendrá tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El pasado 5 de febrero un medio impreso divulgó que Diana “N”, empleada de Padrón y Licencias de Tototlán, denunció al presidente municipal que fue víctima de acoso por parte de su jefe inmediato, el director de la dependencia.

Sin embargo, la víctima sufrió acoso también por parte de Sergio Quezada, quien además le pidió no denunciar porque no era tan grave.

Diana “N” denunció ante la Fiscalía desde marzo de 2020; incluso el órgano de control del Ayuntamiento de Tototlán no avanzó en la investigación. Así, un año después y al hacer pública la denuncia, finalmente la Fiscalía informó que ya se vinculó a proceso al ex director. Aún no se informa sobre Quezada.

