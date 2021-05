Sin estar detenido legalmente ni dar cuenta de su retención a un agente del Ministerio Público, dos policías exigieron a un hombre que les entregara cinco mil pesos a cambio de liberarlo, por lo que denunció y los vincularon a proceso, informó la Fiscalía Anticorrupción.

El 22 de junio de 2020, los oficiales Luis Eduardo y Felipe de Jesús atendieron un reporte en una tienda de venta de artículos para el hogar, donde los empleados retuvieron a un hombre al que presuntamente sorprendieron cuando intentaba perpetrar un robo.

No obstante, los empleados indicaron a los oficiales que no presentarían cargos, por lo que no había elementos para detener a la persona.

Pese a esto, los policías lo esposaron y subieron a la patrulla, donde le pidieron que les diera cinco mil pesos a cambio de dejarlo en libertad y devolverle su vehículo.

“Al verse en esa situación, les manifestó que no tenía esa cantidad de dinero consigo, pero que un conocido le podía hacer un préstamo, por lo que a bordo de la unidad lo llevaron a buscar a esa persona, quien entregó tres mil 300 pesos que sumados a los mil 200 pesos que aportó la víctima, hicieron un total de cuatro mil 500 pesos que recibieron los policías”.

Tras el pago, los oficiales liberaron a la víctima, tras lo que ésta denunció el hecho a otros policías, quienes dieron parte al Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción.

Al reunir los elementos de prueba, el Ministerio Público logró que el juez Luis Enrique Razo Jiménez imputara y vinculara a proceso a Luis Eduardo y Felipe de Jesús por los delitos de abuso de autoridad y cohecho.

Como medidas cautelares, les ordenó acudir a firmar cada mes y les prohibió salir del estado y acercarse a la víctima y testigos durante seis meses.

