Hay quienes simplemente no entienden la frase “si toma, no maneje”, poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de las demás personas a su alrededor.

En este sentido, mediante la implementación del programa Salvando Vidas, también conocido como “el torito”, y con la finalidad de inhibir siniestros viales relacionados al consumo de alcohol, la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE), a través de la Policía Vial, detuvo a cuatro personas conductoras quienes fueron detectadas conduciendo tras ingerir bebidas embriagantes.

Dijo, las personas fueron retenidas tanto los operativos implementados durante el día de Nochebuena y la madrugada de Navidad, y enviadas al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) La cifra es exactamente igual al número de retenciones realizadas durante Nochebuena y Navidad de 2022. Estas son las cifras más bajas registradas desde 2016.

Te puede interesar: Amanece Guadalajara con calidad del aire regular

“Asimismo, en los módulos de alcoholimetría, el personal operativo realizó dos mil 258 pruebas, mismas que permitieron la detección de los conductores y el retiro de cuatro vehículos. Además, se emitieron dos sanciones económicas a personas que dieron positivo por debajo del límite permitido”, indicó la Secretaría de Seguridad este lunes a través de un comunicado.

La dependencia recordó que el programa Salvando Vidas reforzó sus operaciones desde el 1 de diciembre y continuará su implementación durante el día y la noche hasta el próximo 6 de enero.

“La Policía Vial hace un llamado a la ciudadanía a abstenerse de conducir luego de haber ingerido alcohol, pues esta acción puede resultar mortal y afectar la integridad propia y la de los demás usuarios de la vía pública”, finalizó la SSE.

Récord de retenciones en Nochebuena

• 2016: 11 detenciones

• 2017: 11 detenciones

• 2018: 27 detenciones

• 2019: 18 detenciones

• 2020: 19 detenciones

• 2021: 07 detenciones

• 2022: 04 detenciones

• 2023: 04 detenciones

Fuente SSE y registros hemerográficos

FS