Entre la basura fue localizado este mediodía el cuerpo calcinado de una persona en la colonia San Juan de Dios en Guadalajara. Hasta el momento no hay detalles del móvil y se desconoce quién pudo haber abandonado el cuerpo.

Alrededor de las 12:15 horas de este domingo la policía tapatía recibió el reporte de un bulto con forma humana entre la basura en el cruce de las calles Jarauta entre Federación e Industria.

"Está arriba de la basura, no se alcanza a percibir si es hombre o es mujer, paramédicos confirmaron el deceso, no se sabe quién lo pudo abandonar, vecinos no observaron nada", señaló un oficial que prefirió el anonimato.

Al sitio acudió un agente del Ministerio Público quién abrió una carpeta de investigación por los hechos, además asistieron peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) quienes recabaron indicios y levantaron el cuerpo para llevarlo a la morgue metropolitana donde le realizaran la autopsia de ley correspondiente.

