Nueve personas fueron asesinadas el 3 de mayo de 2020 al sur de Guadalajara. Los homicidios ocurrieron en ruta con sólo minutos de diferencia, según confirmó ese día el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís. El primer hecho sucedió antes del mediodía en la colonia López Portillo. Al interior de una finca las autoridades encontraron a cuatro personas sin vida y con heridas de bala, entre ellas una mujer.

Unos ocho minutos después se encontraron otras cuatro personas asesinadas también a balazos en la colonia vecina de El Carmen. Por último, con unos cuatro minutos de diferencia, se informó de otra mujer asesinada con un balazo en el cráneo. Todos los casos, dijo el fiscal, tuvieron como común denominador los mismos vehículos involucrados y el mismo tipo de armas usadas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2020, año en cual comenzó la pandemia por la COVID-19, Jalisco registró una tasa de 27 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra 10% menor a la reportada durante 2019, que alcanzó 30 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Mientras que en 2019 la entidad reportó dos mil 525 víctimas de homicidio, 2020 culminó con dos mil 241, según las cifras preliminares del Inegi presentadas este martes.

Para el Gobierno del Estado el descenso, que además es 24% menor en comparación con 2018, el año con la peor tasa de homicidios de la última década, representa que la estrategia de seguridad implementada “va por buen camino”.

Sin embargo y a la par, la semana pasada el Gobierno federal reveló que cinco municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara se encuentran dentro de los 30 más violentos de todo México.

Ante esta situación, el académico de la Universidad de Guadalajara especialista en materia de seguridad, Arturo Villarreal, consideró que la baja en la incidencia delictiva enmarcada en 2020 no debe considerarse como un triunfo de las autoridades, pues de acuerdo también con los datos del Inegi dados a conocer este día, otros 27 estados del país presentaron disminución en sus cifras, lo cual representa más bien la influencia que tuvo la pandemia y el llamado al aislamiento.

Además, dijo, no debe perderse de vista las mil 519 personas que se reportaron como desaparecidas y no localizadas durante 2020, así como las centenas de víctimas que fueron extraídas de fosas clandestinas ese mismo año.

“No es para cantar victoria porque las cifras siguen siendo alarmantes y ahora en 2021 vemos cómo mientras se recobra la actividad económica y la movilidad las cifras siguen siendo altas. No es posible decir que esto se debe a las estrategias de gobierno no sólo estatal, sino federal e incluso municipal. Es demasiado optimista y la autoridad desde luego que no lo va a reconocer”, lamentó Villarreal.

