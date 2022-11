Este medio publicó que aunque hay un mayor crecimiento en el presupuesto y equipamiento, el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C5) Escudo Urbano no ha incidido en la detención de más personas o en la recuperación de más vehículos robados. Por ejemplo, como consecuencia de la participación del C5 en eventos de alto impacto, entre enero y septiembre de 2020 hubo 655 detenidos. En el mismo periodo de este año fueron 589.

Al respecto, el coordinador de Seguridad del Estado, Ricardo Sánchez Beruben, respondió que el C5 es una herramienta de radiocomunicación y vigilancia que lleva a cabo en distintos monitores preventivos. Y una vez que detecta alguna situación, la canaliza.

“Esto es atendido por personal operativo en campo, el C5 no tiene un Estado de Fuerza propio, entonces no podemos decir que la efectividad se base en detenciones, porque es una herramienta de radiocomunicación y vigilancia, no tiene un estado de fuerza propio”.

Sobre por qué esta herramienta tiene mejores resultados en lugares como la Ciudad de México, dijo que es porque ellos tienen condiciones son distintas que las de Jalisco.

“Allá es un mando único, el C5 sí tiene un estado de fuerza, y un agrupamiento propio. Acá es un OPD, que es una herramienta que concentra radiocomunicación y vigilancia, y una vez que se recibe, canaliza en campo".

"En C5 ellos canalizan directo con su personal y canalizan a una policía única, aquí se canaliza según el municipio y a los agrupamientos estatales”.

Sobre las críticas por falta de transparencia en resultados, aseguró que ellos tienen acercamiento y reuniones con las cúpulas empresariales. “Hemos llevado a cabo estrategias, recordar el Botón de Auxilio que se lanzó el año pasado en conjunto con cámaras empresariales, ellos nos dieron su retroalimentación”.

Acerca de señalamientos por colusión entre las personas que revisan las cámaras del C5 con criminales, contestó que ellos llevan controles para la contratación y permanencia, por lo que si hay datos contrarios, que se los hagan llegar para tomar acciones.

JM