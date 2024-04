Familias integrantes del colectivo Guerreros Unidos de Jalisco dio a conocer a través de sus redes sociales que fueron cinco los cuerpos encontrados este domingo luego de la búsqueda en campo llevada a cabo desde temprana hora en un predio de Tlaquepaque.

Hacia las 11:30 horas localizaron el primer cuerpo, que vestía brasier negro y chamarra rosa, aunque al parecer se trataba de un masculino, según notificó el colectivo.

Así hacia las 13:00 horas se informó que eran ya cinco las víctimas localizadas “en cadena”, aunque el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal ordenó no seguir la búsqueda, presuntamente para que no se siguiera manipulando el predio, sin embargo, hacia las 17:30 horas ni la Fiscalía ni el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no había arribado al punto a tomar conocimiento de los hechos, pero tampoco se permitió a las familias seguir buscando.

“Estamos hablando de una fosa grande, estamos hablando de quizá bastantes cuerpos. Ya no nos dejaron seguir haciendo una prospección como queremos por órdenes del MP, pero sabemos que no van a seguir haciendo la prospección como se debe. Hacemos una petición a las autoridades y el MP que quede a cargo, a la Fiscalía, para que se haga una prospección como se debe, que se meta maquinaria, porque estamos hablando de que se trata de una fosa muy grande” dijo la voz que narraba la transmisión en vivo.

Por ello instaron también a que se les permita, como lo señala la ley en la materia, para que se les permita trabajar de la mano de las autoridades en el predio, y así garantizar que la búsqueda en el sitio, ubicado en las inmediaciones del Cerro del Cuatro, se hará de manera adecuada.

“Creemos que es pura democracia. Es una desesperación, como familia de un desaparecido, saber que hay más cuerpos y no poder sacarlos, Por eso nos orillan a no seguir los protocolos. Estamos en la mejor disposición de trabajar en conjunto, pero que no nos pongan las cosas difíciles”, añadió la narración.

Luego de esta transmisión se les permitió seguir trabajando por fuera de los acordonamientos instalados hasta entonces. Al corte de las 19:30 horas no se había dado alguna actualización sobre la búsqueda. La Fiscalía de Jalisco tampoco brindó información al respecto del caso.

