Seguridad en Jalisco: Buscan a Christian Hernández; lo vieron por última vez en un taller de El Colli

Desde el pasado viernes 5 de noviembre familiares de Christian Oswaldo Hernández, de 35 años, se encuentran en su búsqueda, luego de que fuera visto por última vez en un taller de audio y alarmas de la colonia El Colli Urbano, en el municipio de Zapopan.

Christian se encontraba vendiendo una camioneta Cherokee que ofreció a través de redes sociales. El jueves dos hombres fueron a ver el vehículo en su domicilio asegurando que estaban interesados en comprarlo, por lo que el viernes lo citaron en un taller ubicado en el cruce de la avenida Volcán del Colli y Volcán Jorullo, el cual dijeron "era de su confianza". Por la mañana Christian envió la ubicación a sus familiares antes de dirigirse a ese lugar, pero hacia el mediodía perdieron comunicación con él.

"Nos reenvía el mensaje de la ubicación, porque aparecía como reenviado. Le empezamos a mandar mensajes y de primero sí aparecían como leídos pero no respondía, como a las dos horas le escribimos y ya no llegaron los mensajes. Le llamamos a los teléfonos, el de su empresa y el personal y tampoco entraron las llamadas, entonces nos preocupamos. Cuando entramos a ver la conversación otra vez ya habían borrado la ubicación, como que no querían que supiéramos dónde estaba. Empezamos a buscarlo, fuimos al taller de alarmas y primero no nos querían dar información hasta que por tanta insistencia nos dijeron que sí habían estado en ese taller, solo habían ido a verificar que no tuviera GPS, se subieron y se fueron, de ahí no supimos más", contó un familiar de Christian.

Fue entonces que comenzaron a buscarlo también con sus amigos, pero al ver que no aparecía, el sábado la familia acudió a presentar la denuncia por su desaparición ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.

Pero no fue todo. Cuando comenzaron a buscarlo a través de redes sociales hubo quién intentó extorsionar a la familia enviando a sus integrantes un fotomontaje con el rostro de Christian, asegurándoles que si lo querían ver vivo debían depositar cierta cantidad de dinero.

Aunque se preocuparon en demasía, ignoraron los mensajes y llamadas y sumaron la denuncia por intento de extorsión ante la Fiscalía Estatal, entonces dejaron de molestar.

Hoy son cuatro días sin saber de él y todavía no hay noticias de su paradero. La Fiscalía del Estado no ha ofrecido la sábana de llamadas de su teléfono celular ni compartido a sus familiares la última conexión de su teléfono móvil; fueron ellos (la familia) quienes rastrearon su pista dando como último punto de ubicación un panteón de Zapopan, pero al acudir a verificar la Fiscalía les dijo que no había nada. Tampoco les han dicho si se pudo rastrear el vehículo con alguna cámara del C5 cercana a las vías de salida donde se encuentra el taller donde fue visto por última vez, ni del último punto de conexión.

"Sentimos que todo va muy lento, nos hemos movido por nuestra cuenta para que se le dé agilidad al caso porque creemos que estas primeras horas son primordiales para poder encontrar a Christian. Él es ingeniero en sistemas, es una persona muy trabajadora, con muchos planes a futuro y criminalizar con que desaparecen personas por decir que "en algo andaban" es algo muy injusto, es muy injusto que se criminalice a alguien que solo quiere vivir su vida. Pedimos ayuda a las autoridades, a la ciudadanía, para localizarlo. Si alguien sabe algo o tiene alguna pista que por favor llame a los números de la Comisión de Búsqueda o del 911 para que nos ayuden a encontrarlo", finalizó el familiar del joven.

