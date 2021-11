En sexenio, mitad de desaparecidos en Jalisco

El problema de las desapariciones en Jalisco ha crecido en los últimos tres años: la mitad se documentó en el actual sexenio.

De acuerdo con cifras del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, en los últimos tres años han desaparecido cinco mil 418 personas. De acuerdo con el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), desde 1995 se han registrado 10 mil 777 (50.2%).

El registro citado se refiere a las personas no localizadas y cuyos familiares presentaron denuncias ante la autoridad. Incluye a las que todavía no han sido encontradas.

El pasado 5 de noviembre, este medio publicó que si bien Jalisco es el primer lugar en desaparecidos, el Gobierno del Estado no contempla aumentar los recursos para la Comisión de Búsqueda de Personas.

El proyecto de presupuesto 2022 incluye una bolsa de 39 millones 204 mil pesos para esta área, monto que representa 454 mil pesos menos que lo autorizado este año.

El pasado 26 de octubre, ocho colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) refutaron el tercer informe en materia de seguridad del gobernador de Jalisco.

El mandatario estatal aseguró que han desaparecido menos personas en comparación con periodos anteriores, pues mientras de enero a septiembre de 2019 se presentaron denuncias por la desaparición de tres mil 884, en el mismo lapso de 2021 fueron dos mil 770, lo cual representó una disminución de casi 30 por ciento.

Los activistas cuestionaron que el gobernador mostrara cifras parciales, ya que los 10 mil 777 pendientes de localizar entre 1995 y septiembre de 2021 difieren de los más de 14 mil 500 cuyo paradero todavía se desconoce.

“Manipular las cifras y no reconocer la problemática no significa hablar de frente y con la verdad. Además, sin muestras de voluntad para reconocer la existente crisis de violencia, desapariciones y forense en Jalisco, no se podrán atender las causas institucionales y estructurales que las han mantenido e incrementado en los últimos años”, indicaron en ese entonces a través de un comunicado.