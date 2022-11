Juan Pablo Sánchez González, titular de la Comisaría tapatía, informó que no hubo detenidos ni situaciones de violencia detectadas durante el primer fin de semana del operativo de patrullaje mixto, que se llevó a cabo en avenidas principales y corredores comerciales y gastronómicos.

El funcionario recordó que la vigilancia se realiza en conjunto con personal de otras corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno. Remarcó que se supervisaron vialidades como Pablo Neruda, Montevideo, Manuel Acuña, Hidalgo, Chapultepec, López Mateos, Calzada Independencia, Circunvalación Oblatos, Periférico Norte y Avenida Artesanos, donde hay incidencia delictiva moderada. Así como los corredores gastronómicos y comerciales de Vallarta, Chapultepec, López Cotilla, Terranova y Terraza Oblatos.

Ante esto, el gobernador de Jalisco afirmó que como este plan no implica grandes cambios en la estrategia de seguridad en la Entidad, no presentarán informes públicos de resultados.

Tapatías padecen más ante la ausencia de luz

Algunas tapatías que trabajan o estudian en la tarde consideran que con el horario de invierno —en donde anochece más temprano—, las hace sentir más propensas a padecer delitos, sobre todo en espacios públicos.

Raquel Meza sale de su escuela, ubicada en el Centro de la ciudad entre las 19:00 y las 20:00 horas. Aunque a veces alcanzaba a llegar a su casa sin que oscureciera por completo, eso no será posible con el horario de invierno.

“En el Centro no me da tanto miedo porque todavía hay gente. Pero cuando me bajo del Tren Ligero y camino a mi casa sí, porque está más oscuro. Creo que en estos casos debería haber más iluminación en las calles también, por ejemplo, nosotros tenemos como tres meses que casi no funcionan las lámparas”, dijo la joven, quien vive en la Colonia Lomas de Zapopan.

En un sondeo en redes sociales, algunas personas concordaron con Raquel. “Las mujeres sí nos sentimos más inseguras con este horario pues anochece más temprano”, dijo Elizabeth Acosta. Mientras que otros habitantes consideran que los delitos se cometen a cualquier hora del día.

En contraparte, Alondra Ramírez compartió que a ella le beneficia el horario, pero a la entrada de la escuela. La joven, quien acude a la preparatoria número 7 de la Universidad de Guadalajara, explica que amanece más temprano y se siente más segura. “En este horario me animo a irme sola, de lo contrario mi papá me lleva a la escuela porque sí me da miedo que esté oscuro”.

Voz del experto

Rogelio Barba Álvarez

Recomienda una cultura de prevención

Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades consideró que ahora que se va a mantener el mismo horario todo el año, se deberían planear más acciones para prevenir la inseguridad.

“En el otro horario amanecía más tarde y oscurecía más temprano, tenemos una ambivalencia en el tema de inseguridad que la gente se tiene que acostumbrar pero también exigir mecanismos de prevención”.

Recordó que el Código Penal establece penas más severas cuando los delitos se cometen con una condición de nocturnidad. “Es un agravante, porque se valen de esa complicidad”.

Hasta el 50% ha sido agredida

Sensación de inseguridad en los traslados nocturnos

De acuerdo con el estudio “Patrones de movilidad de las mujeres en el corredor intermodal del área metropolitana de Guadalajara”, los horarios más frecuentes de agresión física, verbal, o sexual, suceden por la noche de 20:01 a 23:00 horas en un 22.7% de los casos, el 22.3% de los eventos fueron en la tarde-noche, de las 17:01 a 20:00 horas, y un 21.8% de las 6:00 a las 9:00 horas.

Un dato alarmante es que el 50% de las usuarias del transporte público han sido víctimas de algún tipo agresión, mientras el 41.5% de las usuarias del transporte privado lo han sido.

El análisis, publicado en el año 2020, toma como referencia una población de 2.8 usuarios de transporte público, de los cuales, 1.4 millones son mujeres, de las cuales, 700 mil han sufrido alguna agresión.

El tipo de transporte donde se identifican más agresiones es el camión o autobús urbano y también es el que más sensación de miedo produce entre las mujeres, incluyendo a conductoras de transporte privado en horario nocturno.



