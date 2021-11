Seguridad en Jalisco: Abandonan cadáver en caja de plástico en Tlaquepaque

Fue localizado el cadáver de un hombre en calles de la colonia Arroyo de las Flores en Tlaquepaque.

De acuerdo con el informe, vecinos de la zona reportaron que sujetos desconocidos abandonaron el cuerpo en una caja de plástico. Al arribar al lugar del hallazgo, en el cruce de las calles Gladiola y Nardo, elementos de la policía tapatía corroboraron el hecho.

El cadáver presentaba diversas huellas de violencia y varias horas de evolución según la evaluación del personal médico.

El cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana en calidad de no identificado, no se proporcionaron detalles sobre sus características; por estos hechos no se reportaron personas detenidas.

En otros hechos registrados la madrugada de este miércoles, una riña registrada en la colonia La Aurora dejó saldo de dos sujetos que resultaron lesionados con un picahielo. El incidente se registró en la calle San Francisco y Gigantes, los heridos fueron un hombre de 40 años que se reportó en estado regular de salud y otro de 27 años trasladado en estado grave a recibir atención médica.

OA