Por tercera ocasión en lo que va del año, autoridades reforzarán la seguridad en Jalisco en sus límites con el Estado de Michoacán a través de operativos especiales.

Así lo dio a conocer este lunes el gobernador de Jalisco, quien señaló que se trató de una determinación tomada en conjunto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Jalisco hecha este fin de semana.

"Pudimos hablar sobre el reforzamiento de la presencia de los cuerpos de seguridad federales, y en específico del Ejército, en los límites con Michoacán, en donde tenemos un operativo que ha funcionado pero que tenemos que mantener en los últimos meses. Se va a mantener la presencia y se van a reforzar algunos operativos y vamos a seguir trabajando coordinados", señaló el mandatario en el marco de su asistencia al primer informe de Gobierno del alcalde Juan José Frangie.

Lo anterior, señaló, se lleva a cabo fuera de los debates políticos que se tienen respecto de que la presencia de las fuerzas militares no debe extenderse más allá del 2024, como lo ha propuesto el PRI.

Antecedentes

Fue en febrero pasado, luego del asesinato de 17 personas de la comunidad de San José de Gracia, Michoacán, que el Gobierno de Jalisco informó sobre el reforzamiento de la seguridad, con apoyo de las fuerzas militares, en sus límites con aquel estado vecino.

Un par de semanas después, en el mes de marzo y tras la ola de violencia vivida en municipios colindantes, como La Manzanilla de la Paz, Tamazula y Mazamitla, se anunció un nuevo reforzamiento operativo en los límites con Michoacán, a fin de garantizar que sus poblados pudieran llevar a cabo sus actividades cotidianas, pues la violencia había llevado a algunas alcaldías a suspenderlas.

AMLO arremete contra quienes no apoyan militarización

Por la mañana, durante su conferencia de prensa mañanera llevada a cabo en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra aquellos gobernadores que si bien han pedido apoyo con presencia militar para preservar la seguridad de sus estados, se han manifestado en contra de la extensión de la presencia militar en las calles y de que la Guardia Nacional sea un ente más de la Sedena.

"Ahora que estuve de gira (en Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango) hice un exhorto respetuoso a los gobernadores para que se manifiesten, que no se queden callados. Porque nos piden que intervenga el Ejército, que intervenga la Marina, incluso reconocen que ayuda el Ejército, que ayuda la Marina, pero cuando se trata de defender el que puedan legalmente las Fuerzas Armadas ayudar en la tarea de seguridad, silencio", señaló Andrés Manuel.

Por ello, pidió a las y los gobernadores que "convenzan" a sus partidos para que aprueben la reforma y los agentes militares puedan seguir apoyando en sus estados a controlar la inseguridad ya que hay partidos que "siguen en lo mismo, en no permitir nada, en que nos vaya mal y que entre más homicidios, 'ahí está, no funciona, no funcionó'", lamentó Andrés Manuel.

Al respecto, el gobernador de Jalisco señaló que se aclaró al Presidente que en dicho tema hay un "falso debate", pues no se discute la importancia de la tarea del Ejército en las tareas de seguridad, sino que se plantea que no es necesario ampliar el mando militar sobre la Guardia Nacional, sino que, por el contrario debe buscarse una ruta para que a futuro sea una policía civil.

"Yo creo que ese es el camino correcto, se lo expliqué al Presidente, y estamos claros que son dos temas distintos: nosotros respaldamos, necesitamos y apoyaremos siempre la participación del Ejército como siempre en estas tareas", finalizó el mandatario estatal.

FRASE

"Nosotros no tenemos un doble discurso, si se termina el plazo para que el Ejército y la Marina ayuden, pues se terminó el plazo, y entonces ¿Qué va a suceder? Vamos desde luego con la Guardia Nacional a seguir garantizando la paz, la tranquilidad"

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México