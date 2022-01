Secretaría de Bienestar Jalisco cambia de delegado

Desde el lunes 17, Armando Zazueta Hernández fue reemplazado como delegado de Programas Para el Desarrollo de Jalisco por Katia Meave Ferniza, informó la Secretaría del Bienestar a través de un comunicado.

Zazueta “asumirá nuevas responsabilidades dentro del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, se indicó; Meave Ferniza ocupó el mismo puesto en Campeche.

Durante la administración del actual Presidente de México, ha habido dos cambios de delegados. El primero de ellos fue Carlos Lomelí, quien renunció al cargo tras señalamientos de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de formar parte de una supuesta red de empresas que venden medicamentos al Gobierno Federal.

Durante la administración de Zazueta, hubo quejas constantes por parte de los beneficiarios de los programas, la mayoría porque les llega tarde el beneficio o no les llega.

Solo este lunes, en el Banco del Bienestar en Tlaquepaque, Samuel estuvo formado una hora en el cajero y cuando lo dejaron pasar para revisar su saldo supo que no le habían depositado.

“Hace unos días me llegó un mensaje que ya me iba a llegar el retroactivo y el mes el 15 de este. Pero llamé y decía que no tenía saldo, así que saque un ticket del cajero con mi saldo para llevarlo a las oficinas del Bienestar a reclamar porque seguro me van a decir que dé la vuelta”, compartió.

Además de la hora que estuvo formado esperando el cajero, antes se formó otra media hora en las cajas solo para que lo enviaran a revisar su saldo.

Mientras que Juan tenía tres horas formado, a las 12 decidió irse y volver al día siguiente. “Siempre nos hacen así”, expresó tras el calvario que ha tenido que pasar. Esta es la cuarta vez que le depositan la pensión y, para sacarla, lo han hecho dar tres vueltas entre el módulo de la glorieta del Álamo y el banco del Bienestar solo para que no le dieran el dinero.

GC