Se suman Esteban Estrada, Mirza Flores y María Gómez a candidatura de MC por Zapopan

Otros dos aspirantes a la candidatura de Zapopan por Movimiento Ciudadano se registraron este miércoles. Se trata de los diputados locales Esteban Estrada y Mirza Flores, así como la regidora del mismo municipio María Gómez Rueda, quienes formalizaron su registro por la tarde.

“Quedó registrada mi precandidatura para el municipio de Zapopan, esta motivación fue en gran medida por los cinco años que llevo trabajando en el municipio, sobre todo en el aspecto económico, desde la regiduría que tuve la oportunidad de estar con Pablo Lemus y ahora desde el Congreso encabezando las comisiones de Desarrollo Económico”.

El diputado destacó que la pandemia ha enfatizado la importancia de mantener una buena economía, por lo que, de lograr la candidatura, ese será su eje central, tanto con apoyos a las familias como en la generación de empleo.

Estrada confía en que se alcanzará el consenso para elegir a un candidato de unidad, sea hombre o mujer.

“Apoyaríamos totalmente la posibilidad de una mujer, mi opinión respecto a eso es que no debe de haber una obligatoriedad respecto al tema de la paridad, creo que las mujeres se lo tienen que ganar con esfuerzo y que puedan acreditar experiencia, y varios perfiles que están contendiendo lo pueden cumplir perfectamente”.

Mirza Flores también fue motivada por el trabajo que ha desempeñado en el servicio público. “Haber ganado estas dos elecciones y estar dentro de las preferencias de las personas de Zapopan dándonos de nuevo su confianza es lo que me impulsa a registrarme. La gente en las colonias me pide que me registre”.

La legisladora consideró que tienen muy buenas posibilidades de ganar la candidatura, pues las mujeres han demostrado que están preparadas para ganar elecciones y gobernar.

“La única manera en la que podemos garantizar igualdad de condiciones para competir es que nos permitan participar. En Jalisco las mujeres no estaremos en condiciones de competir por una gubernatura si primero no gobernamos las ciudades grandes”.

Por su parte, la regidora María Gómez Rueda también anunció a través de sus redes sociales sus aspiraciones al mismo cargo de elección popular.

“Les invito a estar pendientes y acompañarme en el arranque de este proyecto, el cual será una oportunidad para construir una política diferente donde todas y todos nos sintamos representados”.

Con estos registros, ya suman siete los aspirantes de Movimiento Ciudadano a la candidatura, pues este martes se registraron Juan José Frangie, jefe de gabinete de Zapopan; José Luis Tostado Bastidas, secretario General de dicho municipio; Fabiola Loya, diputada federal; y Manuel Herrera Vega, empresario ex presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).

LS