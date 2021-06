Se reunirá con los otros aspirantes

Luego de que el PREP le diera al candidato una ventaja de 20 puntos porcentuales en la elección del domingo, Lemus Navarro envió un mensaje anunciando que se reunirá con organizaciones y otros candidatos que quieran aportar a su proyecto.

“A partir de esta semana estaré convocando a todos los contendientes que buscaron la alcaldía de Guadalajara, a organizaciones de la sociedad civil, universidades, cámaras empresariales y demás ciudadanos que quieran aportar para que Guadalajara recupere su esplendor”, señaló el candidato.

Cierra el PREP Jalisco

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) informó que ayer por la tarde cerró el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el 82.3% de las actas capturadas de la elección de munícipes en Jalisco y con el 83.9% de las actas capturadas de las de diputaciones. “Al final, el resto de las actas tenemos que conocerlas necesariamente durante el cómputo, ahí tenemos el 100%”, explicó el consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross. La consejera Zoad Jeanine García recordó que será hasta que se establezcan los resultados finales del cómputo cuando se conozca oficialmente a las y los ganadores.



Vota pocos en el extranjero



De acuerdo con el consejero Moisés Pérez del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de los cinco mil 317 jaliscienses residentes en el extranjero registrados para votar, únicamente participaron dos mil 242, lo cual representa apenas el 46.9% de los interesados. De estos, mil 076 emitieron su sufragio vía postal (41%) y mil 566 lo hizo por medio electrónico.

Del total de votos recibidos para la elección de diputaciones 25% emitió su sufragio por candidatos de Movimiento Ciudadano, 18% lo hizo por candidatos del PAN, y 9% lo hizo por candidatos de Futuro, entre otros.

Uribe acepta derrota

El candidato a Zapopan por Morena, Alberto Uribe Camacho, aceptó la derrota frente al candidato Juan José Frangie y descartó impugnar los resultados. Subrayó que no perderá su tiempo con el partido Morena en Jalisco. “No voy a ir a respaldar a Carlos como quiere Yeidckol (Polevnsky), además, yo no respaldo el tema de las denuncias cuando tienes que ser demócrata y no voy a pensar en tribunales discutiendo lo que no se ganó en las urnas”.