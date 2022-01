Se manifiestan burócratas por inversión en construcción de Ciudad Judicial Laboral

Integrantes de las federaciones sindicales de servidores públicos FESIJAL y FESESEJ, que conforman a más de 50 corporaciones, se manifestaron esta mañana enfrente del Congreso de Jalisco para oponerse a las inversiones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) para la construcción del proyecto de Ciudad Judicial Laboral en carretera a Tesistán.

Los burócratas que se acumularon -alrededor de 100- denunciaron que el proyecto es otro riesgo y no se tiene garantizado el retorno de la inversión, que en una primera etapa es de 295 millones de pesos y 90 millones adicionales del terreno.

Isaac Sánchez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado Poderes Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco, relató que es importante que los diputados los tomen en cuenta, ya que a final de cuentas ese dinero es de ellos.

“Somos todos los trabajadores que conforman estas dos grandes organizaciones, los 88 mil servidores públicos afiliados, si para ellos no es importante el reclamo y el levantamiento de los trabajadores que no están conformes y que al final son los dueños de este dinero, y si no les interesa creo que andamos mal”, comentó.

“La autorización de esta inversión lleva muchas anomalías y cuestionamientos que no quedan claros para los trabajadores”, agregó.

JM